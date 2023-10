Uomini e Donne, Silvio (e il pubblico) addormentati durante una puntata: il programma sta stancando?

Gossip TV

Durante la scorsa puntata di Uomini e Donne, il pubblico ha notato il cavaliere Silvio addormentato durante le dinamiche del trono over? Il programma sta forse stancando i suoi fan?

Durante la puntata di Uomini e Donne di mercoledì, 25 ottobre, il pubblico ha notato un particolare divertente: il cavaliere Silvio Venturato si è appisolato durante le dinamiche del trono over. Questo piccolo cedimento al sonno, però, potrebbe essere preso a esempio per commentare come anche il pubblico si stia stancando di certe dinamiche stantie del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, le dinamiche del programma annoiano? Silvio (e il pubblico) sembrano concordare

Nel corso del trono over, mentre Claudia e Marco discutevano furiosamente al centro studio, sullo sfondo, qualche utente particolarmente attivo ha notato Silvio appisolarsi con tanto di ciondolamento della testa durante la trasmissione. Al di là dell'ironia che si è scatenata sul web, a suon di "Silvio uno di noi", viene da chiedersi se, in fondo, non sia forse vero che le dinamiche del programma Mediaset sono diventate davvero stantie, tanto da stancare il pubblico.

Ogni pomeriggio, è innegabile che il programma sia uno dei più seguiti della rete e anche uno dei pochi a non aver subito l'epurazione del trash voluta dall'amministatore delegato Pier Silvio Berlusconi. L'hashtag #uominiedonne è sempre in tendenza su X e fioccano, ogni giorno, articoli, news e anticipazioni sul programma di Maria De Filippi. Tuttavia, è anche vero che da qualche anno a questa parte, la trasmissione sembra aver perso la sua natura originaria - e non siamo ingenui, sappiamo che non è solo questione di trovare il vero amore, ma che Uomini e Donne si è rivelato spesso un importante trampolino di lancio per diversi personaggi. Basti pensare a tutti gli ex cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori che affollano gli altri programmi della rete o i social, dove, chi più chi meno, hanno raggiunto lo status di influencer.

Che la trasmissione regali popolarità non è un mistero, né che facciano ridere i siparietti legati al duo Tina Cipollari - Gemma Galgani, coppia fissa della trasmissione. Eppure, a distanza di anni, è evidente che la permanenza di diversi personaggi nella trasmissione, compresi i vari Roberta Di Padua, Gianni Sperti e Aurora Tropea, porta molti fan a chiedersi quale sia il loro vero scopo lì. In molti hanno invocato un ricambio dei parterre e sono stati accontentati: nella nuova edizione, infatti, a parte i pochi volti già noti al pubblico, nel trono over dame e cavalieri sono per la maggior parte nuovi, ma anche questo non è servito a svecchiare delle dinamiche che oramai sono ammuffite.

In ogni puntata sembrano ripetersi gli stessi schemi e le stesse liti e neppure la presenza empatica e silenziosa di Maria aiuta a mitigare e alleggerire, anzi, da alcuni interventi, sembra che anche la padrona di casa abbia raggiunto il limite e trovi imbarazzanti certi momenti. Anche il trono classico di questi mesi non aiuta: nessuno dei tronisti riesce davvero a entrare nel cuore del pubblico, tanto che i più seguiti restano sempre i protagonisti del trono over. Uomini e Donne ha dunque stancato? Sicuramente il programma resta (e resterà ) uno dei più amati e seguiti dal pubblico, ma è altrettanto vero che il suo effetto soporifero si sta ripresentando con maggiore frequenza, provocando non poche polemiche e sonnellini nei fan.

