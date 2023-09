Uomini e Donne, Silvio e Donatella sempre più vicini, Barbara scarica Alessio: "Questo non è un baciatoio pubblico" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, su Canale5, Silvio e Donatella sembrano sempre più uniti. Barbara De Santi scarica Alessio e innesca una discussione sul valore del bacio tra i protagonisti del programma. Ecco cosa è successo.

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il trono over con Silvio e Donatella, sempre più affiatati. Il trono over è scosso da una discussione sui baci e sul valore che i vari cavalieri e dame decidono di attribuirgli.

Uomini e Donne, Silvio e Donatella sempre più vicini, Barbara scarica Alessio: "Questo non è un baciatoio pubblico"

La coppia del trono over confessa che la loro conoscenza sta andando avanti e Donatella confessa, con non poca emozione, che dopo una piacevole serata insieme, hanno trascorso anche la notte insieme, raggiungendo una nuova intimità. Le sue parole scatenano l'applauso in studio e la perplessità di Gemma che si intromette per puntualizzare alcune parole dette in precedenza dal cavaliere. Silvio dichiara che dati alcuni segnali che si sono lanciati lui e Donatella era chiaro che la loro storia stesse andando in una certa direzione e che non è un'avventura. Anche la dama, rimasta vedova 15 mesi fa, ammette che con Silvio è molto felice e che anche i suoi figli, che l'hanno spinta a partecipare al programma, sono contenti della conoscenza con il cavaliere. Quest'ultimo è chiaro: l'importante è ciò che succede tra loro, come stanno bene insieme, poi il resto si può decidere e valutare insieme. Entrambi sono felici ed è evidente anche dal modo in cui si abbracciano e si baciano mentre ballano.

Spazio al trono over ancora con Alessio e Barbara: i due sono usciti e si sono scambiati un bacio - o più, come ha rivelato il cavaliere - ma Barbara ammette di essere stanca di doversi sempre esporre maggiormente con il cavaliere, mentre lui non prende molto l'iniziativa. Alessio risponde però che la dama è troppo autoritaria e pensa troppo alla situazione, mentre dovrebbe essere più spontanea e apprezzare anche gli sforzi che lui sta facendo. La situazione si complica quando anche Claudia, l'altra dama che Alessio sta conoscendo, svela che anche con lei ci sono stati dei baci e anche molto più appassionati. Alla luce di questa scoperta, Barbara decide di sedersi e non continuare la conoscenza con Alessio, nonostante il cavaliere non capisca le motivazioni dietro questa scelta.

Questa scelta apre un'accesa discussione tra le dame del parterre e alcuni cavalieri sull'importanza del bacio tra più partner: in particolare, Roberta Di Padua si scaglia contro Claudia affermando che non è giusto nascondersi dietro la scusa che il programma prevede di frequentare più persone, per poter poi comportarsi come se non si avesse una morale e dei principi. Anche Angelica, che nelle scorse puntate aveva avuto una situazione simile con Gero e Cristina, dà ragione alla dama. Mentre altri cavalieri, come Marco, intervengono e dicono che questo atteggiamento è troppo da puritani e rivendica la scelta di baciare anche più partner, ma semplicemente perché a volte ci vuole del tempo per capire se davvero si è interessati a qualcuno. Barbara dichiara che conoscere più persone non vuol dire doversele baciare tutte, provocando la reazione di Alessio: il cavaliere dichiara che non è questione di voler baciare più persone, ma che si è trovato in due circostanze che lo hanno spinto a godersi il momento e il bacio con due dame diverse. Le parole del cavaliere scatenano la risposta rabbiosa di Gianni Sperti, che ritiene che così facendo sembra che trattino le donne come oggetti. La puntata si conclude con Alessio al centro studio che accetta di far entrare una nuova dama, giunta a conoscerlo, una decisione che fa trapelare diverse perplessità, perché non è coerente con il comportamento del cavaliere l'anno scorso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne