Uomini e Donne, Cristian scarica Beatriz al centro studio: "Questi giochi non mi piacciono" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale5, Beatriz convince sempre meno e viene scaricata da Cristian al centro studio. Vediamo cosa è successo.

La puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 26 settembre, si apre ancora con il trono over: Gemma Galgani e Maurizio, il cavaliere che sta frequentando, partiranno insieme per Cagliari? Tina Cipollari si impunta perché il cavaliere prenoti una stanza anche per la dama

Uomini e Donne, il cavaliere Gero campione di passività: Cristina e Angelica titubanti

Tina è decisa più che mai a far partire insieme Gemma e Maurizio, perciò, obbliga il cavaliere a contattare l'albergo in studio, durante la puntata. La querelle tra loro viene interrotta da Elio Servo: il cavaliere ha un dono di pace per l'opinionista, per cercare di addolcirla perché teme che l'antipatia di Tina possa allontanare possibili corteggiatrici. Il cavaliere legge anche un messaggio che gli è stato inviato da una sua conoscente in cui gli veniva consigliato di stare lontano dalle diatribe con l'opinionista, perché Tina come un "tritacarne" potrebbe spaventare le possibili fiamme. Cipollari è allibita da queste parole e ritiene che forse le corteggiatrici di Elio non si presentano...perché non lo trovano abbastanza interessante.

A centro studio si siedono Gero con Cristina e Angelica. Il cavaliere svela che lui e Angelica hanno trascorso una romantica cena ed è scattato anche un bacio tra loro. Angelica ammette che è anche per lui che ha deciso di chiudere ogni trascorso con Alessio. Con Cristina anche il cavaliere si è sentito molto a suo agio: la dama anche ammette che è molto interessata a lui e che, anche se non ha alcune delle caratteristiche che cerca, ha deciso di provarci. Tuttavia, Cristina svela anche di aver avvertito una certa distanza anche fisica con lui e vorrebbe capire se prova un'attrazione fisica per lei.

Cristina svela anche di non essere molto sicura di voler proseguire con un altro cavaliere, Gianluca, che le ha dato l'impressione di non aver particolare interesse per lei. Il confronto, però, mette un freno anche ad Angelica: la dama ammette che si aspettava un maggior interesse da parte sua e che l'ha lasciata interdetta la decisione di Gero di rivelare a Cristina durante una cena con lei del loro bacio. Cristina interviene specificando anche che il cavaliere durante quella cena aveva detto che con Angelica dopo il bacio non c'era stato più nulla e che sembrava quindi che fosse chiusa la loro conoscenza. Le due donne si trovano così a confrontarsi ed entrambe sentono di essere deluse dal comportamento del cavaliere, ma Angelica decide di continuare ancora con Gero, che però non sembra dimostrare molto entusiasmo. Il cavaliere sembra più interessato a Cristina, ma l'atteggiamento molto passivo non genera particolare simpatia nei suoi confronti. Alla solita domanda della conduttrice Maria De Filippi, Gero decide di ballare con Angelica. Dopo il ballo, la dama però chiede di poter stare qualche minuto nel camerino.

Uomini e Donne, triangolo amoroso tra Brando, Cristian e Beatriz

Si passa al trono classico: al centro studio Brando e Cristian attendono l'arrivo di Beatriz, la corteggiatrice contesa da entrambi. La prima esterna a essere mostrata è quella tra Cristian e Beatriz: i due ragazzi sono insieme in un parco e chiacchierano e scherzano con molta complicità, non mancano le frecciatine da parte di Cristian per Brando e Beatriz ha preparato per il tronista una playlist con alcune canzoni che vorrebbe che lui ascoltasse. In studio Brando commenta che ritiene che la corteggiatrice si sia lasciata influenzare dall'interesse mostrato da Cristian, arrivato in camerino per cercarla, e che questo possa condizionarla. Ma Beatriz commenta che al di là dell'interesse che può provare per l'altro tornista, vorrebbe chiedergli perché lui si è allontanato da lei in studio, quando ballavano, dicendo che aveva le mani sudate, mentre con altre corteggiatrici aveva ballato.

Durante la loro esterna, però, Brando e Beatriz dimostrano di avere molta complicità e una volta in studio Cristian ammette di non essere molto contento che, dopo la loro esterna, Beatriz abbia lo stesso atteggiamento anche con l'altro tronista e le chiede se ha una preferenza: Beatriz prova ad arrampicarsi sugli specchi, dicendo che si sente un trofeo, e spingendo Tina e Gianni a commentare che sta tergiversando. La corteggiatrice svela che al momento sentimentalmente è più interessata a Brando, ma che l'atteggiamento del tronista non la convince. Cristian decide di alzarsi e lasciar perdere la corteggiatrice, perché non ama questi giochetti nei suoi confronti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne