Uomini e Donne, Silvia Zanin allontana un cavaliere, ma la motivazione fa infuriare Gianni Sperti [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, diverse conoscenze sono giunte al termine, tra cui quella di Silvia Zanin con un corteggiatore. Ma a scatenare un putiferio con Gianni Sperti è la motivazione della dama. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne si inizia con uno show di Tina Cipollari, infastidita dagli applausi per Gemma Galgani. Spazio alla corteggiatrice Valentina, giunta per Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne, Silvia Zanin allontana un corteggiatore per "questione di serenità", ma per Gianni Sperti è più "questione di soldi"

Tina Cipollari è uscita infastidita dagli applausi del pubblico per Gemma Galgani e ha messo in piedi un teatrino finché non ha ottenuto dal pubblico in studio di ricevere l'assoluto silenzio prima di rientrare. A seguire c'è stato Riccardo Guarnieri: il cavaliere la scorsa puntata ha fatto restare una corteggiatrice, Valentina, ma sembra che non fosse davvero interessato a conoscerla. La dama ha lamentato che durante l'unica uscita il cavaliere non ha dimostrato alcun interesse per lei e nemmeno nei giorni successivi il cavaliere tarantino sembra aver voluto darle attenzioni. Per Riccardo però è stata anche la dama che non ha mostrato più di tanto interesse per lui, dato che non dopo un po' non ha più risposto e che pensava che entrambi avessero notato che durante la cena che hanno avuto non era scattata la scintilla e che avevano chiuso a telefono. Ma la dama gli dice che non ha mai voluto chiudere con lui. Tina e Gianni Sperti intervengono contro il cavaliere e lo accusano di voler prendere in giro le persone facendole restare, ma poi non dimostrando effettivo interesse nel conoscerle. Ovviamente, il discorso vira anche su Armando Incarnato e sulle sue precedenti dichiarazioni, ma Armando fa finta di niente. Alla fine, Valentina si alza e va via, senza che il cavaliere nemmeno la saluti.

Si passa poi a Silvia Zanin: la dama ha accettato di uscire con Marko, un nuovo corteggiatore, con cui però ha già deciso di interrompere i rapporti: il cavaliere ha dichiarato alla Redazione che la motivazione dietro la fine della conoscenza dipende dall'assenza del suo lavoro, ma Silvia rivela che non è così, ma che lei ha deciso di interrompere la conoscenza perché in questo periodo cerca solo serenità, tranquillità e che la persona che deve starle accanto deve avere attenzioni per lei e occuparsi di lei, ma dato che il corteggiatore ha già diversi pensieri e preoccupazioni sue, non è per lei la persona adatta, tanto che già durante la cena che hanno avuto ha percepito una certa ansia. Il cavaliere ribatte che aveva notato della freddezza nella dama, dopo che ha rivelato che era senza lavoro e che da lì la situazione era peggiorata.

Ma la dama afferma che non è per la mancanza di lavoro che non vuole continuare, ma perché ha percepito la sua ansia e il suo essere polemico già nella cena. Gianni Sperti la accusa però di essere superficiale e di voler cercare un amore a contratto, ma la dama nega fermamente e non vuole che passi questo messaggio. La discussione prosegue con il cavaliere che critica anche la scelta del ristorante, anche se non è dipesa da lei e lo studio si divide tra Gianni, che continua ad accusare Silvia di essere materialista e superficiale, e altre dame - come Paola a sorpresa e anche Tina Cipollari - che invece sono dalla parte della dama.

Si passa al trono classico con Nicole Santinelli: la conduttrice Maria De Filippi anticipa che c'è stato un risvolto negativo con Andrea. Durante una delle esterne che la tronista ha scelto di fare, Nicole si è incontrata con Andrea, ma il corteggiatore era molto diverso dal solito. In esterna, il corteggiatore ha rivelato di essere molto infastidito per il bacio che la tronista e Carlo si sono scambiati a poca distanza da quello che si sono dati loro. La tronista è scioccata dalla sua reazione, dato che in puntata dopo l'iniziale rabbia, si era poi sciolto e si erano abbracciati e coccolati durante il ballo. La discussione tra loro degenera al punto che Nicole gli dice che se non ha interesse per lei e continua con questo atteggiamento può anche andare via e Andrea la prende in parola alzandosi e abbandonando l'esterna. In studio, però, il corteggiatore si presenta e sembra che voglia far pace, ma Nicole è molto furiosa per l'atteggiamento del corteggiatore, perché alzarsi e andarsene così non significava che lui aveva carattere, ma semplicemente che non aveva interesse per lei. Ciò che fa pensare la tronista è che la reazione del corteggiatore sia arrivata a scoppio ritardato dopo tre giorni, come anche sottolinea Gianni Sperti. Alla fine, Nicole decide di ballare con Carlo.

