Uomini e Donne, Nicole Santinelli tra due fuochi: Carlo si dichiara, ma con Andrea scatta un bacio appassionato [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, prosegue il trono classico di Nicole Santinelli e la tronista è sempre più divisa tra i due corteggiatori, Carlo e Andrea. Vediamo insieme cosa è successo.

A Uomini e Donne si ritorna sempre sulla questione della storia tra Silvio Venturato e Gemma Galgani. Spazio poi a Silvia e al suo nuovo corteggiatore. A sorpresa arriva una corteggiatrice per Armando Incarnato e poi spazio al trono classico con Nicole Santinelli e i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, esterna di passione per Nicole Santinelli: chi la conquisterà tra Carlo e Andrea?

Il cavaliere aveva deciso di tenere le due corteggiatrici giunte per lui, provocando il dispiacere di Gemma Galgani. La dama non nasconde la delusione, soprattutto, perché il cavaliere solo qualche settimana prima si era detto dispiaciuto anche solo di vederla piangere, mentre nella puntata precedente Silvio non aveva battuto ciglio quando Tina Cipollari l'ha fatta piangere e lui stesso aveva ammesso di essere stanco del suo atteggiamento. Ma anche il cavaliere sembra irremovibile, non vuole consolare la dama e non c'è motivo per lui di restare nel programma per lei, perché è evidente che non ha interesse per lui. La discussione tra i due continua con il rinfacciarsi tutti i momenti trascorsi insieme, tirando fuori il peggio delle uscite.

Alla fine è la conduttrice Maria De Filippi a decretare la fine della storia e fa entrare un corteggiatore per Silvia, Marko. Il cavaliere ammette di essere rimasto colpito dall'autenticità della dama e dal suo carattere e ha perciò deciso di farsi avanti e conoscerla. La dama ammette che nonostante non sia il suo tipo, le sue parole l'hanno colpita e decide così di continuare la sua conoscenza. Dopo il ballo tra le coppie, Gianni Sperti ritorna sulla questione tra Gemma e Silvio, perché ha visto la donna particolarmente abbattuta e non capisce perché stia così, se davvero è interessata al cavaliere, allora Gemma dovrebbe andare a riprenderselo! A intervenire è Armando Incarnato che riprende il suo discorso della puntata di ieri, nel quale ricordava che il cavaliere non ha voluto rispettare i tempi della dama, mentre sia Silvio sia Gianni non concordano con lui. Maria non sa che fare, perché più che chiedere alla dama se vuole ballare e parlare con il cavaliere, allora, forse, non ha senso che si continui. Ma il cavaliere ribadisce che per lui il discorso è chiuso e non ha senso continuare. Ma alla fine, dopo anche l'intromissione di Gianni accetta di parlare con lei.

A sorpresa arriva una corteggiatrice per Armando Incarnato: si chiama Sara. è di Torino, è un avvocato penalista - dichiarazione che provoca le risate nello studio, anche viste le tante querele che a volte minacciano di essere tirate in ballo. Il cavaliere accetta di farla restare e i due ballano insieme. Gianni non perde occasione per lanciare qualche frecciatina, dando dei "consigli" alla nuova corteggiatrice: nessuna videochiamata, non essere troppo pesante, né troppo distante. Parte così un nuovo teatrino con il cavaliere, con i commenti dell'opinionista sull'acconciatura di Armando e una serie di frecciatine su alcune segnalazioni che sta ricevendo sul cavaliere.

Spazio al trono classico con Nicole Santinelli: il corteggiatore Carlo ha organizzato un'esterna al cinema con il film preferito della tronista Le pagine della nostra vita e tra i due è palpabile la passione e la complicità li porta a ballare insieme durante il film e a far confessare alla tronista che ha pensato molto a lui e che alla sua famiglia Carlo piace molto. Anche in studio Gianni commenta che hanno molta passione e che la loro è una delle esterne più belle, tanto che anche Lavinia interviene e scherza dicendo che probabilmente un'esterna così se la sogna e che è molto felice per loro. In studio Carlo si lascia andare a una confessione molto intensa, ammettendo che per Nicole lui ha un trasporto molto forte e che pensa che potrebbe essere davvero la sua compagna di vita. L'idillio è rotto dalla conduttrice, che manda in onda un'esterna tra Nicole e Andrea: anche con l'osteopata la complicità che ha la tronista è molto forte, tanto che i due si baciano appassionatamente. In studio, Carlo ammette di essere un po' deluso, ma non ha intenzione di arrendersi con la tronista e vuole sfoderare tutte le armi in suo possesso per conquistarla. La tronista alla fine decide di ballare con Carlo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne