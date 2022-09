Uomini e Donne, scintille tra Federica Aversano e Tina Cipollari! (VIDEO)

Gossip TV

Federica Aversano fa il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne ed è subito tensione con Tina Cipollari.

Nel corso della seconda puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha presentato le nuove troniste di questa stagione e Federica Aversano si è presentata in studio. Inevitabilmente, Tina Cipollari ha mostrato il suo fastidio per la presenza della partenopea, con la quale ha avuto più di qualche discussione durante il trono di Matteo Ranieri.

Uomini e Donne, Federica Aversano e Tina Cipollari: prime scaramucce

Come annunciato dalle Anticipazioni, Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, dopo il confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano che ha lasciato tutti di sasso, Maria De Filippi ha voluto presentare le nuove troniste e ha mandato in onda il video di presentazione di Lavinia, seguito da quello di Federica.

“Sono una gran rompiscatole, sono istinto puro ma quando si tratta di metterci il cuore ho imparato a contare fino a dieci […] Se mi inca**o divento una iena, basta poco per essermi amica o nemica […] L’uomo per piacermi deve farmi sorridere, deve essere simpatico, solare ma non deve essere uno sbruffone. Non cerco un padre per mio figlio, un padre ce l’ho già, cerco un compagno che possa condividere tutto con me”.

Federica ha parlato un po’ di sé e dei suoi propositi per questo percorso nel dating show di Canale 5, che certamente vorrà rendere ben diverso da quello precedentemente vissuto con Matteo Ranieri. Ed è proprio durante la sua partecipazione come corteggiatrice che è nata una grande antipatia con Tina Cipollari. Così, la presentatrice ha colto la palla al balzo per chiedere all’opinionista cosa pensasse del ritorno di Federica e lei ha replicato caustica:

“Veramente sono proprio indifferente”.

Federica ha ignorato il commento sibillino, ammettendo di essere emozionata e parlando poi con la collega Lavinia, la quale ha confidato di trovare la partenopea molto dolce. In sottofondo si è sentito Tina commentare infastidita, certa che Lavinia si ricrederà nei confronti di Federica e la partenopea ha risposto a tono, promettendo battaglia alla romana. Insomma, Tina e Federica promettono scintille!

