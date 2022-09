Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si incontrano dopo mesi di silenzio e...

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si incontrano dopo l'ultima orribile discussione.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Sara Zilli annuncia di voler lasciare il programma e Davide, dopo diverse discussioni, la segue con riluttanza. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si incontrano di nuovo dopo l'estate, protagonisti di un duro faccia a faccia che sembra portare ad una conclusione definitiva. Maria De Filippi presenta le nuove troniste Lavinia e Federica Aversano.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo a confronto

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dalla discussione che vede Davide al centro di diversi intrighi amorosi, l’ultimo dei quali con Sara Zilli. La dama toscana ha ammesso di voler concludere il suo percorso nel programma di Canale 5, sperando che il cavaliere voglia uscire con lei e vivere questa relazione lontano dalle telecamere. Davide reagisce malissimo, facendo scena muta e Sara capisce che lui non ha tutta questa voglia di lasciare la trasmissione, motivo per il quale annuncia che lascerà da sola.

Leggi anche Uomini e Donne, Gemma Galgani conquista un nuovo spasimante

Dopo tanta titubanza, i due escono insieme ma nessuno crede alla buona fede di Davide. Maria De Filippi chiede al nuovo cavaliere Claudio di presentarsi e lui inizia immediatamente a punzecchiarsi con Tina Cipollari, infastidita dall’ammissione del partenopeo che ha ammesso di essere interessato a donne più grandi. Concluso il dibattito, si passa a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A dispetto di quanto ipotizzato visto l’epilogo orribile dell’ultima edizione, Ida sembra piuttosto rilassata e più consapevole di sé stessa.

Riccardo entra in studio e racconta di aver provato a contattare Ida durante l’estate e di essersi ritrovato bloccato ovunque. Ida ammette di non aver più voluto parlare con il cavaliere, perché non sarebbe cambiato nulla, e di aver deciso di chiudere per sempre con lui. Riccardo è furioso con Platano, l’accusa di aver sempre parlato male di lui e di non essersi mai sbilanciata, ma in studio tutti difendono la bresciana che tra i due è sempre apparsa la più coinvolta nel rapporto. Il confronto finisce con un nulla di fatto, dato che ognuno è fermo sulla propria posizione, e Maria De Filippi introduce le due nuove troniste. Si parte con il video di presentazione di Lavinia che entra in studio molto emozionata, per poi mandare in onda quello di Federica Aversano.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.