Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo presto genitori: il tenero annuncio sui social!

Sono stati infine confermati i rumors che volevano l'ex coppia di Uomini e Donne, formata da Sara Shahimi e Sonny Di Meo, diventare presto genitori. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Sara Shahimi e Sonny Di Meo diventeranno genitori! La coppia, nata all'interno degli studi di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha annunciato nella serata di ieri, venerdì 21 aprile, che presto accoglierà un bambino!

Uomini e Donne, bebè in arrivo per Sara Shahimi e Sonny Di Meo

Una notizia che, forse, non giunge in maniera del tutto inaspettata: diversi rumors si susseguivano da settimane, da quando i due sono convolati a nozze con una cerimonia in Marocco, paese d'origine di Sara. Non soltanto dava da pensare un matrimonio così rapido dopo gli eventi degli ultimi mesi, ma in alcune foto molti fan avevano giurato di intravedere una rotondità sospetta all'altezza dell'addome. Così, quando ieri la coppia ha annunciato che presto accoglierà un bambino, i rumors sono stati confermati.

La storia tra Sonny Di Meo e Sara Shahimi ha conosciuto diversi alti e bassi, specialmente, negli ultimi mesi: i due si erano lasciati, dopo un periodo di forte crisi e si vociferava che la colpa fosse dei tradimenti di Di Meo, paparazzato anche in compagnia di altre ragazze. Improvvisamente, tuttavia, a marzo la coppia era tornata insieme e nel giro di poche settimane, il 5 marzo era convolata a nozze, lasciando tutti a bocca aperta.

Ora, a poca distanza dalle nozze, è arrivato anche un tenero annuncio sui social che conferma che saranno presto genitori. Nel lungo post che Shahimi ha condiviso sui social, scrive che questo bambino arriva dopo diverse difficoltà, dovute al lockdown, ai tanti litigi, alle incomprensioni tra loro, ma, continua, quel periodo appartiene al passato:

"Avevamo bisogno di un segno, di qualcosa di ancora più grande, qualcosa di superiore e così sei arrivato tu...il nostro baby, ti abbiamo sognato fin dal primo giorno che ci siamo scelti, ti abbiamo voluto e desiderato tanto, abbiamo fantasticato sul tuo visino già un anno fa [...]abbiamo anche pensato a come sarebbe stato bello viaggiare insieme a te, a ogni singola cosa, ed è stato bello immaginarti e sognarti. Eccoti qui, sei arrivato inaspettatamente, come un uragano travolgendoci di emozioni. Hai avverato anche il sogno del tuo papi, che sognava di vedermi con il pancione, hai avverato il nostro sogno più grande. Ci siamo sempre chiesti in quelle sere cosa si prova a diventare genitori? E adesso provandolo, possiamo rispondere che si prova un mix di emozioni, paura, confusione, smarrimento, ma anche tanta gioia...Il nostro cuore scoppia al solo pensiero. Sei un'emozione unica e indescrivibile, non vediamo l'ora di abbracciarti e iniziare questo nuovo viaggio insieme a te, noi 3!"

