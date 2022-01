Uomini e Donne, Samuele Carniani: ''Luca Salatino? Egoista, Maria De Filippi gli ha dato una grande occasione''

Gossip TV

Samuele Carniani e Roberta Giusti raccontando come è stato il primo mese di relazione dopo la scelta a Uomini e Donne.

Dopo un mese di grande silenzio, in attesa della messa in onda della puntata della scelta a Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani possono finalmente gridare al mondo il loro amore. La coppia sta vivendo un periodo bellissimo e, raccontando della loro relazione, si è sbilanciata su alcuni protagonisti del trono classico come Luca Salatino, nominato nuovo tronista, e Ciprian Aftim.

Uomini e Donne, Samuele e Roberta: “Un mese di convivenza”

Roberta Giusti ha vissuto un momento difficile, rendendosi conto che la scelta e la fine del suo percorso a Uomini e Donne erano sempre più vicini, e la sua mente sempre più confusa. La tronista romana ha scelto di concludere l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi al fianco di Samuele Carniani. La coppia si è scambiata il primo “ti amo”, uscendo allo scoperto dopo circa un mese dal momento che la puntata della scelta è stata mandata in onda con grande ritardo, a causa della lunga pausa natalizia. Intervistati da Mondotv24, Roberta e Samuele hanno parlato del primo mese di relazione, ammettendo di essere rimasti costantemente insieme, intraprendendo sin da subito una sorta di convivenza.

“Da quando l'ho scelto non ci siamo mai separati tranne il 24 e 25 che lo abbiamo trascorso con le nostre famiglie. È come se stessimo convivendo, passare da 40 minuti a settimana a stare 24 h insieme é una bella botta perché lui é impegnativo”, ha ammesso Giusti. “Non mi aspettavo tutta questa sintonia tra noi, in esterna ci trovavamo bene ma all'inizio avevo un po' paura a convivere perché avevo paura che potessimo scontrarci ma ad oggi posso dire che questo mese di convivenza non l'ho sentito minimamente, stiamo bene insieme”, ha spiegato il toscano. Parlando di Ciprian Aftim, che ha suscitato più di qualche preoccupazione in Roberta, certa che il corteggiatore non fosse realmente innamorato di Andrea Nicole, la romana ha confidato di aver cambiato idea.

“É vero io in puntata attaccavo Ciprian, ma quando poi ci siamo sentiti e visti l'ho rivalutato totalmente. Fuori ho visto un Ciprian completamente diverso e quando diceva che in studio era frenato é vero, infatti ė una persona di compagnia che ride e scherza”, ha confidato Roberta. Samuele, invece, ha commentato la scelta di Maria De Filippi di affidare il trono a Luca Salatino: “Un po' me l'aspettavo che andasse sul trono, lui é un ragazzo un po' egoista forse perché ha avuto un passato brutto, ma mi auguro che trovi una persona che lo possa sopportare perché ha un carattere particolare, io ero convinto che lui non fosse per Roberta perché sono un po' simili, per questo mi auguro che trovi una persona che lo plachi. Maria gli ha dato quest'opportunità proprio per farlo migliorare caratterialmente”. Vi piace questa coppia di Uomini e Donne?

