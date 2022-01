Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani dopo la scelta: ''Ti amo!''

Gossip TV

Spunta il primo “ti amo” tra Roberta Giusti e Samuele Carniani dopo la scelta a Uomini e Donne.

Roberta Giusti e Samuele Carniani sono una coppia ufficiale dopo la scelta a Uomini e Donne. La puntata è andata in onda quasi un mese dopo la registrazione e i due sono più innamorati che mai, tanto che su Instagram spunta il primo sentito “ti amo”, che incanta i fan del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, le prime parole di Samuele e Roberta dopo la scelta

Innamorati, giovani e felici, Samuele Carniani e Roberta Giusti stanno vivendo il loro sogno d’amore dopo un percorso tortuoso a Uomini e Donne. Il corteggiatore toscano ha dimostrato un grande sentimento per la romana, rimanendo in silenzio anche nei momenti più critici, quando avrebbe voluto urlare di sceglierlo ora o mai più, geloso del rapporto che si stava creando tra Roberta e il rivale Luca Salatino. Dopo la scelta e un tatuaggio in onore dell’avventura appena vissuta, Samuele e Roberta hanno rotto il silenzio su Instagram, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la nascita di questo grande amore.

“Non so dire se questo percorso è stato perfetto, l’epilogo sicuramente si […] La fine è stata l’inizio e io auguro a tutti voi di poter trovare nella vita quello che ho trovato io. Auguro a tutti di trovare qualcuno che non vada via neanche nei momenti peggiori, di trovare una persona accanto alla quale sentirvi la versione migliore di voi stessi e di saper riconoscere la bellezza dei vostri sentimenti nonostante tutte le difficoltà. Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa […] E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste”, ha scritto Giusti.

Immediata la replica di Carniani, che ha fatto sapere di essere pazzamente innamorato della romana: “Quest’esperienza mi ha insegnato molto, mi ha fatto capire quanto è importante concedersi ad una persona, quanto è importante andare incontro ad una persona..in questo caso a te Roberta, che sei la cosa più bella che mi potesse capitare […] Grazie Maria per avermi fatto innamorare. Roberta ti amo”. Vi piace questa coppia?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.