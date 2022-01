Uomini e Donne, Roberta sceglie Samuele: Maria De Filippi offre il trono a Luca

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Roberta Giusti sceglie Samuele Carniani mentre Maria De Filippi chiede a Luca Salatino di diventare nuovo tronista.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani. Maria De Filippi richiama in studio Luca Salatino che rivela di essere stato scelto come nuovo tronista del dating show. Matteo Ranieri continua a conoscere meglio Federica, che sembra averlo colpito in modo particolare, mentre Biagio Di Maro si dichiara ad Elena.

Uomini e Donne, Samuele Carniani è la scelta di Roberta Giusti!

La puntata di Uomini e Donne si apre sulla scelta di Roberta Giusti che, dopo aver rifilato un due di picche a Luca Saltino - colui che tutti credevano sarebbe stata la scelta della romana - parla con Samuele Carniani per rivelare al corteggiatore la sua decisione. “Ho pensato a come sarebbe fuori e mi ha terrorizzato la nostra differenza, perché gioco sempre in difesa purtroppo. Non penso di aver imparato a leggerti e conoscerti del tutto, e ci sono tantissime cose che mi spaventano. Io in te ho trovato cose migliori di quelle che mi sarei aspettata. Vorrei che da questa sera diventasse certezza fuori, insieme”, ha dichiarato Roberta. Stupito e commosso, Samuele si è alzato e ha abbracciato la tronista sotto una cascata di petali rossi. I due protagonisti del trono classico si sono scambiati un bacio passionale guardandosi negli occhi.

Samuele confessa di essere stupito, perché uscito dall’ultima esterna con la tronista ha capito che qualcosa fosse cambiato, ma credeva di non essere lui la scelta. “Lei si è trovata davanti due ragazzi opposti e ha ragione quando dice che non vi somigliate. Ma hai fatto bene a scegliere chi non ti somiglia, perché ti serve a crescere. Ora facciamo rientrare Luca… Puoi dirgli cosa c’era nel biglietto?”, ha chiesto Maria De Filippi. Nel biglietto, la presentatrice chiede a Luca Salatino di essere il nuovo tronista di Uomini e Donne e lui accetta commosso. Concluso il momento della scelta si passa Biagio Di Maro ed Elena, che sono usciti a cena insieme, lasciandosi andare a momenti di passione. Il cavaliere partenopeo vorrebbe continuare a conoscerla, ammettendo di poter arrivare ad uscire in quel preciso momento, volendo da lei l’esclusiva. Elena, nonostante la bella dichiarazione, confessa di voler conoscere meglio Biagio prima di poter ricambiare l’esclusiva.

Per Ida Platano ci sono tre nuovi cavalieri ma nessuno la colpisce in modo particolare. Si passa al trono di Matteo Ranieri, che ha portato in esterna Federica. Il tronista ha ammesso di essere preoccupato per il fatto che la corteggiatrice sia madre, ma di voler superare le paure. L’esterna si sarebbe potuta concludere con un bacio ma Federica si è tirata indietro, volendo essere sicura prima di lanciarsi nel rapporto con Matteo: “Questa esterna mi ha fatto riflettere, nel bene e nel male, ma ciò non vuole dire che tu non mi piaci”. Ranieri sembra disposto ad assecondare i tempi della corteggiatrice, che confida di essere in ansia nel vedere le altre esterne di Matteo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.