Uomini e Donne, Rosa Perrotta contro la famiglia di Pietro Tartaglione: il messaggio sui social

L'ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ha voluto mandare una frecciatina ai genitori del suo compagno, l'ex corteggiatore campano, Pietro Tartaglione.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, sui social, ha mandato una frecciatina ai genitori del suo compagno, l'ex corteggiatore campano, Pietro Tartaglione con il quale è ha iniziato una storia d'amore nel 2017 al termine del suo percorso sul trono del dating show di Canale 5. Rosa e Pietro sono genitori di Domenico Ethan, nato nel 2019 e Mario Achille, nel 2021.

Uomini e Donne, lo sfogo di Rosa Perrotta

Le parole dell'influencer napoletana, che sabato scorso ha debuttato su Real Time come conduttrice, sono state estremamente decise e senza mezzi termini, al punto che numerosi utenti l'hanno criticata. Secondo molti di loro, ha affrontato un argomento che avrebbe dovuto essere trattato in modo privato e discreto, piuttosto che in pubblico. La sua schiettezza ha suscitato polemiche, con alcuni che ritengono che certe questioni personali richiedano un approccio più riservato e sensibile, lontano dai riflettori dei social media. Ma di cosa ha parlato Rosa? L'ex tronista si è scagliata contro gli zii e i nonni paterni, facendo un paragone con la sua famiglia.

Rosa Perrotta ha condiviso una foto sui social in cui si vedono gli zii materni prendersi cura dei figli che ha avuto con Pietro Tartaglione,

Ecco cosa ha dichiarato l'ex tronista su Instagram rivolgendosi alla sua famiglia e quindi escludendo quella del suo compagno:

"Ieri siamo potuti andare alla festa di questo caro amico perché gli zii si sono offerti di restare a casa con i bambini. Questa è solo l’ennesima cosa che abbiamo potuto fare grazie A LORO. Sono tutto quello che di reale e profondo abbiamo. Sono fondamentali per noi. Senza di loro non avremmo potuto fare spesso delle cose. Ecco, questa è la mia famiglia. Ora capire perché ci amiamo così tanto? Perché nessuno volta le spalle, perché ci siamo gli uni per gli altri, perché c’è amore disinteressato e reale. perché nessuno viene abbandonato"

"I miei genitori ci hanno insegnato ad essere così. Per fortuna. E se è vero che dovrò spiegare delle cose ai miei figli, sicuramente non dovrò spiegargli cosa vuol dire avere 2 grandi nonni e 2 zii che li hanno riempiti di amore. QUESTO È FAMIGLIA IL RESTO SI CHIAMA NASCERE SOTTO LO STESSO TETTO.”

