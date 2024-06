Uomini e Donne, l'ex tronista Rosa Perrotta debutta come conduttrice su Real Time

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, sarà al timone ogni sabato di un nuovo programma su Real Time.

Rosa Perrotta, conosciuta per il suo passato da tronista di Uomini e Donne, pronta ad una nuova ed entusiasmante avventura professionale come conduttrice televisiva. Il suo debutto su Real Time, canale del gruppo Discovery, con il programma intitolato "A testa alta". La trasmissione andrà in onda ogni sabato alle 14.20 sul canale 31.

Rosa Perrotta al timone di A Testa Alta su Real Time

Ideato da Alessia Porsenna e Mario Mosca, il programma è prodotto da Alfredo Carbone di Big Bang Production, con la collaborazione dell'autrice Nadia Forini e dello showrunner Roberto Pascal Pisani. A testa alta si concentra sul tema del cambiamento interiore e come questo influisce sull'aspetto estetico delle persone. Ogni puntata racconta la storia di due donne che hanno scelto di modificare un aspetto significativo della loro vita, portando a un cambiamento estetico. Rosa Perrotta sarà affiancata dal curatore di stile Mario Mosca e dal dottor Domenico Campa, specialista in chirurgia estetica, per accompagnare le protagoniste nel loro percorso di trasformazione. Il format ha visto la sua prima puntata andare in onda ieri, sabato 29 giugno.

Ringraziamenti e Emozioni di Rosa Perrotta

A poche ore dal suo debutto, Rosa ha espresso la sua gratitudine ai suoi sostenitori e ha condiviso i suoi sentimenti attraverso un post sui social media:

"La cosa più bella che mi dice chi mi conosce da quando ero una bambina è: 'Sei rimasta la stessa ragazza ambiziosa di sempre, frutto di tutte le cose che ti hanno insegnato mamma e papà'. Questi insegnamenti mi hanno permesso di realizzare i miei sogni. Sono grata per tutto ciò che ho imparato e desidero trasmettere questa ricchezza ai miei figli. Voglio anche ringraziare voi, il mio pubblico, per la fiducia che mi avete sempre dato. Condividere storie di vita con voi è un vero onore. A testa alta, sempre. Siete il valore che vi date. Vi voglio bene, Rosa."

Questo nuovo capitolo della carriera di Rosa Perrotta promette di portare al pubblico storie emozionanti e trasformazioni significative, mettendo in luce l'importanza del cambiamento sia interiore che esteriore.

Rosa è diventata famosa partecipando come tronista al popolare dating show di Maria De Filippi nel 2017. L'ex tronista si è fidanzata con Pietro Tartaglione, uno dei corteggiatori. Dalla relazione con Pietro sono nati due figli, Ethan e Achille. Successivamente, la35enne enne originaria di Salerno, ha partecipato alla tredicesima edizione del reality show L'Isola dei Famosi, dove ha ulteriormente consolidato la sua fama e visibilità. Nel 2023, ha pubblicato "Il manuale della mamma felicemente imperfetta" Nel suo libro, Rosa Perrotta affronta il tema della maternità in modo autentico e personale, condividendo le sue esperienze e le sfide che ha incontrato nel suo percorso di madre. Il manuale si propone di essere una guida per tutte le mamme che si sentono imperfette ma che, nonostante questo, affrontano la maternità con gioia e serenità.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.