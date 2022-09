Gossip TV

Uomini e Donne, Roberta Giusti affonda Riccardo Guarnieri: "Mai sopportato"

L'ex volto di Uomini e Donne, la giovane romana Roberta Giusti sulla poltrona rossa del trono nel 2021 concludendo il suo percorso con la scelta di Samuele Carniani, intervistata da Lorenzo Pugnaloni in esclusiva per MondoTV24, ha parlato di alcuni volti attuali del dating show, tra cui Federica Aversano, l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri nuova tronista della stagione e del cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri, noto protagonista del trono over del programma.

Sulla Aversano, Roberta ha dichiarato di essere molto contenta che sia diventata tronista, figura più indicata per lei rispetto al ruolo di corteggiatrice anche se, ha precisato la Giusti, non è un ruolo semplice quello di scegliere, rispettando i sentimenti di chi ci si trova di fronte.

L'ex tronista ha poi parlato di Riccardo confessando di non averlo mai sopportato:

“Riccardo ormai è prevedibile - ha dichiarato Roberta a MondoTV24- il giochino di guardo il trono, pizzico il trono, ma poi non cambio perché altrimenti perdo il posto in poltronissima ormai si è capito. Io Riccardo non ho una simpatia per lui te lo dico sinceramente, non perché mi abbia fatto qualcosa è un bravissimo uomo, non mi piace questo pizzicare qua e là, questo tirare il sasso e nascondere la mano, lascia il tempo che trova.

Sulla dama bresciana ex fidanzata del Guarnieri, Ida Platano, ha dichiarato:

"A Ida voglio bene, la reputo una donna intelligente, capisco che possa avere delle ricadute nei confronti di lui, ma i sentimenti fanno anche questo”

