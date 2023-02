Uomini e Donne, Roberta Di Padua prova a lasciare il numero al corteggiatore di Nicole Santinelli, come reagirà lui? [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, tra una segnalazione su Alessandro Sposito e una polemica, Roberta Di Padua ha cercato di conoscere meglio il nuovo corteggiatore di Nicole Santinelli. Vediamo cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne, si parte dal trono classico con Lavinia Mauro e i suoi corteggiatori, in particolare con Alessio Corvino. Si prosegue poi con una segnalazione su Alessandro Sposito e sul conoscenza tra la nuova tronista Nicole Santinelli e i due corteggiatori rimasti.

Uomini e Donne, cavalieri poco galanti in studio

Nell'esterna tra la tronista e il corteggiatore rosso, finalmente, Corvino ha rivelato che sta pensando a come potrebbe essere tra loro fuori dal programma. Il corteggiatore ha organizzato un'esterna in riva al mare e le ha portato diversi pensierini, tra cui un collage di foto di loro due. In studio, anche Gianni Sperti commenta che questo cambiamento è positivo e finalmente i due corteggiatori stanno dimostrando il loro interesse per la tronista e che la scelta di Lavinia potrebbe finalmente ricevere una risposta positiva. Corvino sorprende ulteriormente la tronista e le propone di ballare prima di tornare a sedersi sulle scalinate e lasciare il posto a una polemica che nasce all'improvviso in studio.

Roberta Di Padua, infatti, stava ballando con un cavaliere, Emanuele, ma si è staccata da lui improvvisamente, tanto che anche Maria De Filippi l'ha notato. Il cavaliere a quanto pare si è lasciato scappare un commento veramente squallido sul parterre femminile, in cui Emanuele affermava che non c'era nessuno di "decente". Un commento che scatena una reazione a catena per cui altre due dame, Michela e Cristina, rivelano che il cavaliere anche con loro ha avuto degli atteggiamenti veramente poco galanti. In particolare, Cristina racconta della superficialità del cavaliere durante l'unica uscita che hanno avuto. A intervenire nel discorso è anche Alessio, il cavaliere con cui la dama aveva iniziato una conoscenza, terminata la sera prima: innanzitutto, il cavaliere dà ragione alle dame, ma poi rivela che Cristina gli ha rivelato di essere attratta dai "cattivi ragazzi", quindi, completamente diversi da lui e afferma che si è sentito usato dall'atteggiamento della dama.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua vorrebbe conoscere Andrea Foriglio, ma lui...

Maria De Filippi rivela poi che è arrivata una segnalazione su Alessandro Sposito: il cavaliere sarebbe sposato con figli e una commerciante di San Giorgio a Cremano, luogo di nascita del cavaliere, ha segnalato la cosa a Gianni. Per avere un'ulteriore conferma, la redazione decide di chiamare la donna in questione e la commerciante conferma che era presente in un negozio del posto - dove si era recato il cavaliere con le sue cugine - e lei ha sentito che il cavaliere aveva presentato la donna che era con lui come sua moglie. La situazione non riesce a sbloccarsi e si passa così al trono classico con Nicole Santinelli e l'osteopata Andrea Foriglio.

A sorpresa, però, Roberta Di Padua chiede a Maria De Filippi di poter lasciare il suo numero al corteggiatore, scatenando la perplessità di Nicole. La dama aveva già notato Andrea quando era arrivato per conoscere la tronista. Tuttavia, il corteggiatore chiarisce di essere interessato solo alla tronista e che vuole conoscere solo lei. La loro esterna, mostrata poco dopo, evidenzia l'attrazione che c'è tra i due e anche come, sebbene siano ancora imbarazzati, sembrano già molto presi l'uno dall'altra. Non mancano, infatti, abbracci e carezze. La tronista si dimostra anche abbastanza decisa, perché elimina anche il terzo corteggiatore, dopo i primi due dell'ultima puntata, perché sente che non è scattato nessun feeling con lui. Decide invece di proseguire con Cristian, altro suo corteggiatore. Durante la loro esterna, Nicole rivela di avere dei dubbi su Andrea ed è anche per questo che ha accettato di conoscere anche un altro corteggiatore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne