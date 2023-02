Uomini e Donne, chi è Andrea Foriglio, il nuovo corteggiatore della tronista Nicole Santinelli?

Gossip TV

A Uomini e Donne, nella puntata del 31 gennaio, è stata presentata la nuova tronista Nicole Santinelli e i suoi corteggiatori. Tra loro a distinguersi è stato Andrea Foriglio, che a quanto pare è un volto già noto sui social. Scopriamo insieme qualcosa di più su di lui.

Nella puntata di ieri, 31 gennaio, a Uomini e Donne abbiamo fatto la conoscenza della nuova tronista, Nicole Santinelli, e del suo vasto parterre di corteggiatori. Tra di loro, uno in particolare ha attirato l'attenzione di Roberta Di Padua, dama del trono over. Si tratta di Andrea Foriglio.

Uomini e Donne, chi è Andrea Foriglio?

Sorprendendo anche la conduttrice del programma di Canale 5, Maria De Filippi, la dama Roberta ha subito ammesso che tra tutti i corteggiatori Andrea è davvero quello che si faceva notare di più, per lei, e non ha perso tempo chiedendogli l'età. Quando Maria l'ha fermata, Roberta ha risposto piccata che se Gemma Galgani poteva uscire con uomini più giovani di lei di almeno 20 anni, non vedeva il problema se voleva chiedere l'età a un ragazzo che, ha rivelato, aveva solo qualche anno in meno a lei.

Ma chi è Andrea Foriglio? Il corteggiatore ha 31 anni ed è un osteopata romano, a quanto pare già molto noto nel mondo dello spettacolo. Infatti, come ha rivelato il sito di gossip di Isa e Chia, sul suo profilo Instagram Foriglio ha tra i suoi pazienti molti vip, tra cui Elettra Lamborghini, Antonella Elia e eprsino Francesco Totti si è avvalso del suo lavoro. Presentandosi, il corteggiatore ha detto di sé:

"Sono una ragazzo molto intraprendente, ho dedicato praticamente tutta la mia vita allo studio e al lavoro. Credo che ora sia arrivato il momento di cercare la persona che possa stare al mio fianco nella vita."

