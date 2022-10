Uomini e Donne, Roberta Di Padua gela Armando Incarnato: ''Cinque anni qui e ti credi opinionista''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, scontro acceso in studio tra Roberta Di Padua e Armando Incarnato.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Federico Dainese al centro delle cirtiche: al tronista interessa davvero trovare una donna per la vita? Mentre Riccardo Guarnieri continua a stuzzicare Federica Aversano, che riceve la proposta da parte di un altro cavaliere del trono over e lo accetta nel parterre dei suoi corteggiatori, Roberta Di Padua smonta Armando Incarnato.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua distrugge Armando Incarnato

La puntata di Uomini e Donne si apre con l’esterna di Federico Dainese e Noemi. La corteggiatrice mostra tutta la sua sensualità, coinvolgendo il tronista in balli scatenati e ammiccanti, che proprio non piacciono in studio: secondo Gianni Sperti, ad esempio, il tronista dovrebbe cercare una donna con cui condividere tutto, non una ragazza che lo colpisce fisicamente come potrebbe fare chiunque in discoteca. Nel corso di un ballo, Riccardo Guarnieri si avvicina a Federica Aversano e cerca di stuzzicarla. Secondo i presenti, il cavaliere pugliese dovrebbe prendere il coraggio di lasciare il trono over e corteggiare la tronista partenopea.

Nel parterre dei cavalieri si alza Giuseppe che asserisce di voler corteggiare Federica, scatenando la reazione della dama Eleonora. Tra loro c’è stata una conoscenza e dei baci, ma la dama ha ammesso di non voler continuare a tornare nel programma e lui si è infuriato, ponendo fine alla conoscenza in breve tempo. Nessuno crede alla dinamica raccontata da Giuseppe ma lui insiste, dichiarando di voler corteggiare Federica già da tempo e di non essere interessato alla sedia, tanto da potersene andare subito se lei non è interessata. Messa alle strette, Federica accetta il corteggiamento del cavaliere partenopeo. Si passa a Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza che hanno discusso prima della puntata e la dama di Cassino è veramente molto arrabbiata, tanto da smettere di rispondere al telefono al cavaliere partenopeo.

Armando Incarnato si intromette e dichiara che la razione di Roberta è esagerata, portando la dama ad infuriarsi e ad accusare il collega di essere in studio senza motivo se non quello di fingersi opinionista. La dama vorrebbe maggiore comprensione, mentre Alessandro non comprende il punto di vista di Roberta che alla fine si è infuriata per un semplice messaggio. Nonostante la discussione, Di Padua accetta di ballare con il cavaliere e Tina Cipollari esplode, asserendo che in studio le donne sono tutte prime donne mentre fuori dallo studio di lasciano trattare come pezze da piedi. Si passa al trono classico con Lavinia che è uscita in esterna insieme a Francesco, il quale si è dichiarato per lei dopo essere uscito anche con Federica, che non prende bene la decisione del corteggiatore.

