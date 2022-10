Uomini e Donne, Alessandro Rausa chiude la porta a Pinuccia: ''Mi ha dato fastidio, tra noi mai nulla di fisico''

Gossip TV

Alessandro Rausa, uno dei cavalieri più amati di Uomini e Donne, compie 92 anni e chiude ogni possibilità con Pinuccia.

Alessandro Rausa è uno dei cavalieri più amati del trono over di Uomini e Donne. Il pugliese ha compiuto pochi giorni fa novantadue anni ed è stato festeggiato da tutta la redazione del dating show di Canale 5, trascorrendo un compleanno speciale. Dopo tante polemiche, Alessandro mette in chiaro cosa prova per Pinuccia.

Uomini e Donne, Alessandro e Pinuccia: lieto fine impossibile

Nello studio di Uomini e Donne, circa un anno fa, è approdato Alessandro Rausa ovvero un cavaliere distinto che si presenta davanti alle telecamere con abiti di sartoria creati da lui e un grande amore per Vasco Rossi. Il protagonista del Trono Over ha attirato l’attenzione di Pinuccia, che lo corteggia senza tregua, si mostra gelosa del pugliese ed è ormai certa che Alessandro provi per lei amore anche se vuole nasconderlo. Pinuccia è finita nel mirino di Tina Cipollari per questo motivo e, mentre le Anticipazioni svelano il nuovo valzer delle coppie, non si è mai arresa mostrandosi contraria al fatto che Rausa conosca nuove dame. Al settimanale ufficiale di Uomini e Donne, il cavaliere ha raccontato di non sopportare l’intromissione di Pinuccia:

"Mi ha dato fastidio anche se un po’ la capisco. Mi dispiace però bloccarla anche se ho tentato più volte, sempre con le buone maniere, di intervenire. Pinuccia deve capire che siamo solo amici: anche quando è venuta in Salento non mi sono mai azzardato ad avvicinarmi a lei in quel modo… Abbiamo dormito in stanze diverse perché alla mia età non me la sento di andare oltre in una storia, di pensare addirittura a una convivenza: continuo a provare desiderio per le donne ma fino ad un certo punto. In questa fase della vita posso essere un amico presente ma nulla di più: voglio solo mangiare una pizza, giocare a burraco, mi trovo bene così”.

Alessandro ha dunque chiarito che con Pinuccia non ci sarà mai un lieto fine, ma lei questa volta comprenderà il discorso o tornerà alla carica? Nel frattempo, il cavaliere ha ammesso di essere in pensiero per Ida Platano, che considera una sorta di nipote alla presa con difficili problemi di cuore, e di non crede molto al suo cambiamento radicale nei confronti di Riccardo Guarnieri e della loro travagliata storia d’amore.

