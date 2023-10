Uomini e Donne, Roberta Di Padua contro i cavalieri del parterre: "Siete tutti mosci, non se ne può più" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Roberta Di Padua si è lasciata andare a un lungo sfogo contro la scarsa intraprendenza degli uomini del programma. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne riparte da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta: con un confronto a due tra Gemma e Maurizio. Al centro studio si siedono Carmela e Angelo che finalmente sono usciti insieme. Ancora spazio al trono over con Claudia e Marco, ma con una discussione che arriva a coinvolgere Roberta Di Padua e Alessio.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua contro i cavalieri del parterre: "Mi sono stancata, non si può continuare così"

Nel confronto fuori dallo studio, Gemma Galgani continua a dichiarare al cavaliere di avere dei sentimenti per lui e che anche da parte sua sente qualcosa di profondo per lei. Maurizio continua a negare e le ribadisce che se lei è così avanti nella loro conoscenza, allora, forse non è il caso che loro continuino, perché lui non può darle ciò che vuole. La dama torinese è di nuovo in lacrime e dallo studio Tina Cipollari commenta che non si può continuare così e c'è bisogno di un dottore! Così corre fuori dallo studio e chiama un dottore per Gemma, arrivando nel camerino dove sono rintanati i due protagonisti del trono over per "consolare" la dama. L'opinionista chiede un riassunto alla coppia e Maurizio ripete che non può andare avanti, viste le esigenze di avvicinamento fisico della dama e che lui non può accontentare. I tre devono rientrare in studio e nel tragitto Tina cerca di incoraggiare Maurizio a baciare la dama, perché almeno così può smettere di piangere!

In studio, Maria De Filippi chiede a quale conclusioni sono giunti, ma Gemma sembra incapace di proferire parola, mentre il cavaliere ribadisce il suo intento di non far soffrire la dama, accontentando il suo desiderio di baciarla. Gianni si intromette e chiede che sia chiaro che se la frequentazione si conclude non è perché Gemma ha chiesto un bacio, ma perché al cavaliere non interessa. Maurizio si dice preoccupato per la dama, perché non vuole ferire i suoi sentimenti, ma interviene Barbara che sottolinea la facilità della dama torinese di infatuarsi di un cavaliere per poi dimenticarsene il giorno dopo. Le sue parole provocano l'intervento di Gemma che risponde piccata per le insinuazioni della De Santi.

Al centro studio un momento di dolcezza e simpatia con Carmela e Angelo: i due anziani protagonisti del trono over sono usciti insieme per un appuntamento e nel corso della loro uscita al mercato i due hanno trascorso dei momenti molto romantici e spensierati, con la dama che dichiarava apertamente al cavaliere di avere un certo interesse per lui e che vorrebbe che lui la chiamasse di più per poter chiacchierare. In studio Angelo ha spiegato che per qualche giorno è stato dalla sorella, gravemente malata e che avendo dimenticato il telefono a casa, non aveva potuto chiamarla. La dama si incaponisce nel dire che vuole maggior attenzione e rispetto dal cavaliere. Angelo le chiede di avere comprensione perché è molto triste per la situazione della sorella, ma la dama sembra decisa a ribadire che vuole essere corteggiata.

Ancora spazio al trono over con Claudia e Marco: i due sono già al 4°appuntamento, mentre con Alessio la dama ha chiuso ogni rapporto. Parlando di Marco, la dama ha ammesso che con lui si è trovata molto bene, che lui è molto dolce e presente e anche se ha provato a baciarla e lei si è tirata indietro, Marco ha compreso che non era il momento, ma non era un rifiuto. Alessio a queste parole si intromette, continuando a ribadire che Claudia sia manipolatrice. La dama gli rinfaccia che non è stato molto gentile il suo comportamento nei suoi confronti e che non ha apprezzato che lui abbia alzato la voce anche contro Barbara. Il cavaliere ribadisce che il comportamento della dama è stato contraddittorio, perché nel loro privato la dama ha un comportamento e poi in esterna si rifiuta di baciarlo.

La dama gli dice che non può pretendere di controllare il suo comportamento e anche Gianni Sperti si intromette a ribadire che Alessio è manipolatorio e non può controllare la dama. Anche Barbara si inserisce nel discorso e dice al cavaliere che lui l'aveva chiamata e aveva dichiarato alla dama che era la persona che più lo capiva e che persino sua madre lo incoraggiava a cercare la dama. Claudia è allibita perché il cavaliere aveva detto la stessa cosa anche a lei! Inizia una discussione tra la dama e il cavaliere tra i due soprattutto per la questione dell'età e perché, come afferma la dama, lei è in menopausa ed è impossibilitata ad avere figli, uno dei desideri del cavaliere. Claudia continua a ribadire che è assurdo che lui pensi che sta giocando con lui.

Interviene anche Roberta Di Padua che sottolinea però che tra loro due c'è molta passione e che Marco è solo un ripiego per Claudia. La dama inoltre svela che Marco aveva trovato soffocante il messaggio del buongiorno che Roberta gli inviava quando si sentivano e la dama infuriata gli ricorda che lui l'ha quasi insultata per la sua intraprendenza. La dama arriva a dichiarare di essere veramente stanca di questi uomini perché non è possibile che siano tutti remissivi e privi di spirito. Quando anche Ermes si intromette nella discussione la dama perde le staffe, con Gianniche si intromette e dà ragione alla dama per il suo discorso.

