Uomini e Donne, Gemma Galgani sempre più presa da Maurizio, ma il cavaliere non convince [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma è sempre più presa dal cavaliere Maurizio, ma quest'ultimo non riesce a convincere nessuno del suo interesse per la dama.

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte dalla discussione del trono classico tra Manuela Carriero, la nuova tronista, e Carlo, uno dei suoi corteggiatori. Il trono over vede un aggiornamento della situazione tra Gemma Galgani e Maurizio. Altre tensioni tra i due tronisti Cristian e Brando a causa di una corteggiatrice, Valentina, che sembra interessata a entrambi.

Uomini e Donne, Gemma in brodo di giuggiole per Maurizio, ma il cavaliere non convince!

Anche Michele si inserisce nella discussione tra Manuela e Carlo, affermando che è molto dispiaciuto dal vedere con quanta foga la tronista ribatte alle parole del corteggiatore e che anche lui ha avvertito un po' di freddezza da parte sua. La produzione manda in onda il video dell'esterna tra Gianmarco, un nuovo corteggiatore, e la tronista. L'esterna mostra quanto Manuela sia non del tutto a suo agio: la tronista ammette che non era molto convinta del corteggiatore per il suo atteggiamento, troppo spavaldo e con sguardi che l'hanno infastidita. In studio, il corteggiatore dice alla tronista che a 34 anni da troppa importanza all'esteriorità delle persone.

Le parole del corteggiatore infastidiscono molto la tronista che decide di dirgli che anche durante l'esterna ha avuto una pessima impressione di lui, anche per alcune affermazioni dette: il corteggiatore le aveva detto di voler bloccare l'esterna per un colpo preso qualche giorno prima, però, poi si era esibito per lei, su sua richiesta. Tra i due si accende una forte discussione, con Manuela che decide di interrompere la relazione. Quando poi chiede a Carlo di ballare, il corteggiatore rifiuta, scatenando la rabbia della tronista, poi spinto dagli opinionisti decide di accettare, ma durante il ballo le telecamere li inquadrano mentre litigano furiosamente. Nel frattempo, Michele gironzola per lo studio e chiacchiera con le corteggiatrici di Brando e Cristian.

Spazio al trono over con Gemma Galgani e Maurizio Laudicino: durante la nuova esterna tra i due si è creata un'atmosfera molto romantica e, se la dama era già coinvolta, sembra che anche il cavaliere si stia avvicinando alla Galgani. Anche in studio Tina Cipollari commenta che è stata un'esterna emozionante, nonostante non manchino le sue solite frecciatine. La coppia trascorrerà dei giorni a Livorno, città natale del cavaliere, ma diversi cavalieri del parterre continuano a non credere all'onestà di Maurizio.

Si torna al trono classico con Brando e Cristian: quest'ultimo dichiara che vuole mandar via tutte le corteggiatrici a eccezione di Valentina, Virginia e Valeria, con cui è stato in esterna. Durante il video che mostra la loro uscita il tronista si paragona nuovamente a Brando, specificando di essere diverso. La conduttrice del dating show di Canale5, Maria De Filippi, gli chiede perché ci tiene sempre a sottolineare di essere diverso e Cristian risponde di essere molto competitivo e di vedere l'altro tronista come un rivale. A sorpresa, la padrona di casa svela che una delle corteggiatrici che ha deciso di tenere, Valentina, è interessata a conoscere entrambi. Si passa a Brando e Raffaella, la nuova corteggiatrice che ha portato in esterna: la nuova corteggiatrice è molto spavalda e non manca di nominare Beatriz, che ai suoi occhi appare falsa, e accusa Brando di essere troppo ingenuo nei confronti di Beatriz. I due si abbracciano e il tronista le dice che è da tanto che non stava così bene, mentre Raffaella ammette con sincerità che lui le piace. Anche in studio il tronista rivela che ha piacere a conoscerla e che è anche spaventato dalla capacità della corteggiatrice di farlo aprire. Beatriz chiede di parlare per una situazione successa nella puntata precedente. La corteggiatrice chiede a Silvia per chi era scesa e la ragazza risponde per entrambi, anche se Beatriz non crede che sia sincera. Cristian interviene e le dà velatamente dell'ipocrita per questo suo intervento.

