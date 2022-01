Uomini e Donne, Roberta Di Padua con un volto noto del programma! (FOTO)

Gossip TV

Roberta Di Padua non ha perso di vista un volto noto, e alquanto discusso, di Uomini e Donne.

Roberta Di Padua ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, dopo il confronto infuocato con Riccardo Guarnieri e l’addio definitivo al cavaliere pugliese. Nonostante per lei non vi sia stato un lieto fine, grazie al dating show di Maria De Filippi la dama ha conosciuto una persona speciale, che ancora oggi è una grandissima risorsa nella vita: Valentina Autiero.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Valentina Autiero insieme!

Roberta Di Padua è uno dei volti più noti di Uomini e Donne e, sebbene abbia lasciato in via definitiva il programma di Maria De Filippi, i fan seguono con interesse la dama su Instagram. Nel corso dell’ultima edizione del dating show di Canale5, Roberta è stata felice di vedere Riccardo Guarnieri tornare in studio, pronto a gettarsi a capofitto in una nuova relazione dopo i numerosi tira e molla con Ida Platano. La dama di Cassino, infatti, non ha mai nascosto di sentirsi particolarmente attratta dal bel cavaliere pugliese, e ha colto la palla al balzo iniziando a corteggiarlo.

Riccardo, inizialmente poco convinto di riuscirsi a lasciare andare con Roberta, si è arreso all’idea che la gelosia provata nei confronto della dama fosse un chiaro campanello del suo interesse, e ha chiesto alla Di Padua di lasciare insieme la trasmissione. L’idillio amoroso, tuttavia, è durato pochissime settimane dal momento che Roberta e Riccardo sono tornati in studio per raccontare la loro rottura. Qui, tra una polemica e l’altra, la dama ha ricevuto accuse pesantissime che l’hanno portata ad allontanarsi dai riflettori e provare a ricucire il suo cuore spezzato.

Nonostante l’esperienza a Uomini e Donne non sia terminata nel migliore dei modi e Roberta sia ancora in cerca dell’amore, la dama ringrazia il programma per averle permesso di trovare una persona speciale, in grado di regalarle un sorriso. Stiamo parlando di Valentina Autiero, altro volto noto della trasmissione, con la quale è nata un’amicizia che supera le distanze e le difficoltà. Poche ore fa, infatti, Valentina ha postato sui social una foto in compagnia di Roberta, alla quale ha dedicato un pulsante cuore rosso. Cosa ne pensate di questa amicizia?

