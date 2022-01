Uomini e Donne, Gemma Galgani e Leonardo in crisi? ''Aggiustare il cuore ferito''

Gossip TV

Gemma Galgani scrive un post particolare su Instagram e si pensa sia riferito a Leonardo, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne.

La dama più chiacchierata di Uomini e Donne sta soffrendo e la causa potrebbe essere il flirt con Leonardo, il nuovo volto del Trono Over. Gemma Galgani, infatti, ha pubblica su Instagram un post decisamente eloquente, che sembra sancire la fine della sua frequentazione con l’elegante pretendente.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia Leonardo?

Gemma Galgani continua a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne e le critiche, anche quelle più amare, non sembrano sortire alcun effetto sulla sua voglia di vivere una favola in piena regola. Le ultime conoscenze della dama sono finite malissimo, tra un mare di lacrime e recriminazioni, come quella con Costabile Albore che ha chiuso con Gemma, confessando di sentirsi costantemente sotto esame. Nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, prima dello stop forzato per le festività, Gemma ha intrapreso la conoscenza di Leonardo.

Il cavaliere è stato in grado di suscitare un grande interesse nella torinese, felice per il fatto che Leonardo le ha tenuto compagnia durante la quarantena dovuta al Covid. Tra i due sembra filare tutto liscio, anche se Galgani ha lamentato una mancanza di feeling fisico da parte del cavaliere, che tende ad essere molto riservato su questo punto di vista. Gemma, che si è sfogata duramente, ha spiazzato i fan di Uomini e Donne con un post Instagram, che sembra suggerire che tra lei e Leonardo sia già finita.

“Auguro a tutti di trovare un bravo calzolaio del cuore che sappia aggiustare, riparare le ferite ma soprattutto ...Riesca a fare trovare l'amore con il filo giusto”, ha scritto Galgani. Come da regolamento, i cavaliere e le dame del Trono Over possono continuare a sentirsi telefonicamente e a vedersi lontano dalle telecamere, quindi è plausibile che qualcosa sia andato storto tra i due ma che Gemma non abbia ancora avuto modo di raccontarlo, dovendo assecondare le tempistiche televisive.

