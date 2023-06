Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e la nuova provocazione contro Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Gossip TV

L'ironia del cavaliere tarantino sulla sua ex fidanzata, Ida Platano, ex dama di Uomini e Donne che ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza.

Nuova frecciatina del cavaliere tarantino di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri rivolta, ancora una volta, alla sua ex fidanzata Ida Platano, ex dama del dating show di Canale 5, oggi fidanzata con Alessandro Vicinanza, l'imprenditore campano con cui ha deciso di lasciare il programma.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: ancora stoccata nei confronti di Ida e Alessandro

Accompagnato dalla musica imponente e al contempo drammatica dello The Shark Theme, Riccardo ha ripreso un rospo, accompagnato da queste parole: "E pensare che finora nel avevo sentito solo parlare". Una nuovo riferimento alla coppia, il cui simbolo è proprio il rospo che Ida e Alessandro si sono anche tatuati sul polso.

L'intento del Guarnieri non è molto chiaro anche se forse le sono sono semplici provocazioni ironiche dopo il nuovo attacco di Armando Incarnato sui social. Il cavaliere campano ha infatti dedicato un post ad Ida osservando che a qualcuno sembra ancora dare particolarmente fastidio il suo amore con Alessandro.

"Per la mia amata sorella: Ciao Soreeeee' @idaplatano Un saluto dal .......Anche da qui vedo e leggo, quando ho linea, che a molti brucia ancora il ....Ma a quelli come noi ,non ha mai fatto paura niente e nessuno. Ricorda che di mezzi uomini e donne di apparenza ne é pieno il mondo é la nostra sostanza a fare la differenza." ha scritto Armando al quale Ida ha risposto: "Ciao Vita" "Ciao Fratè grazie della dedica ❤️ Auguriamo a tutti una bella estate… tanto relax, soprattutto a chi ne ha più bisogno..", facendo riferimento ovviamente a Riccardo.

