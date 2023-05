Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano 6 mesi: il video postato sui social è da brividi

Gossip TV

"Oggi 6 mesi di NOI", questa la dedica di Ida Platano accompagnata da un romantico video postato sul suo profilo Instagram. L'ex dama siciliana del trono over, festeggia oggi 6 mesi accanto ad Alessandro Vicinanza, l'ex cavaliere campano di cui si è innamorata del dating show di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: "Sei mesi di noi"

L'hair stylist e Alessandro festeggiano oggi mesi dall'inizio (ufficiale) della loro storia d'amore. La scelta della coppia è andata in onda in tv il 23 novembre scorso anche se i due si sono scelti a inizio del mese, ovvero il 4 novembre del 2023. Nel video della Platano, i tanti viaggi della coppia e il loro tatuaggio insieme, un ranocchietto, che è il simbolo della loro storia d'amore.

"Momenti meravigliosi , grazie per averli condivisi con noi ! Un forte abbraccio a te ed Ale!" ha commentato Gemma Galani, storica dama del dating show e grande amica di Ida. "Senza la mia autorizzazione nun se fa nient 🤣🤣😘😘😘❤️❤️❤️ ... belli miei cit." si legge ancora su Instagram il messaggio di Armando Incarnato, anche lui grande amico della coppia.

Stiamo benissimo, direi che siamo in una fase avanzata - ha dichiarato Alessandro - sono sei mesi che siamo usciti dal programma e siamo una coppia. Il nostro rapporto matura e cresce sempre di più. È un amore forte, diverso dalle altre storie che ho avuto in passato anche per la distanza che ci divide. Noi ci vediamo comunque ogni fine settimana, ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrarmi davvero pochi. E pensare che in trasmissione dicevano che volevo "la ragazza per tre giorni. Il nostro amore è emozionante, maturo e unico." ha dichiarato di recente Alessandro al magazine dedicato al programma.

"Stiamo davvero alla grande e viviamo la nostra storia in uno stato di grande serenità - ha aggiunto la Platano - L'amore è fortissimo e di conseguenza proprio da poco abbiamo iniziato a discutere di progetti più profondi, importanti, ma è presto per condividerli. Il nostro rapporto è ricco d'amore, complice e passionale"

