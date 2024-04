Uomini e Donne, Raffaella Scuotto zittisce un hater: "Non è un film della Disney, io e Brando..."

Gossip TV

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian hanno lasciato da poco Uomini e Donne e l'ex corteggiatrice ha risposto a tono a un hater per alcune affermazioni sulla sua relazione con il tronista.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian hanno lasciato insieme da poco il dating show di Uomini e Donne: dopo un lungo percorso, di ben 7 mesi, il tronista trevigiano infatti ha scelto la corteggiatrice napoletana come sua compagna. E, a distanza di qualche settimana dal loro addio al programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, la coppia sta vivendo con serenità la nuova vita insieme, facendo la spola tra Treviso e Napoli.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto zittisce un hater per alcune insinuazioni su di lei e Brando Ephrikian!

Pur essendo molto rispettosi della propria privacy, i due ex protagonisti di Uomini e Donne condividono con i fan i loro momenti di vita quotidiana, pubblicando stories e post con i quali aggiornano i followers sull'andamento della loro vita. Sui social, Raffaella Scuotto, in particolare, ha risposto ad alcune curiosità dei fan, svelando particolari della sua relazione con Brando Ephrikian e su cosa sia per lei l'amore:

"Ho sempre pensato che qualora fosse arrivato l'amore sarebbe stato un di più che avrei accolto con piacere. Brando è stato quel di più e sono contenta di aver trovato l'amore in un'altra persona. Ma quando non avevo lui, avevo me stessa e quando hai te stesso vali per centomila"

La corteggiatrice ha dovuto conquistare Brando Ephrikian gareggiando con Beatriz D'Orsi e le due non potevano essere più diverse, in tanti aspetti. Spesso criticata per il suo carattere a volte troppo forte e aggressivo, Raffaella ha svelato che è sempre stata consapevole che partecipando a un programma così seguito come Uomini e Donne significava esporsi alle critiche del pubblico e che bisogna saper distinguere tra quelle costruttive e quelle inutili.

Poi, l'ex corteggiatrice ha risposto a tono a un hater che ha insinuato che lei e Brando non si vedessero mai. Molto pacatamente, Raffaella ha zittito l'hater di turno, spiegando che la sua vita e quella di Brando sono molto frenetiche e che cercano di vedersi non appena possono. L'ex corteggiatrice non si è trattenuta dal dire ciò che pensa e ha svelato che per ora lei e Brando non sono ancora pronti per una convivenza, ma che hanno intenzione di rispettare i loro tempi:

"Ci vediamo quando riusciamo a far combaciare i nostri impegni. Stiamo insieme da poco più di un mese, stiamo bene, abbiamo alti e bassi come ogni coppia in questo mondo. Ho 26 anni e una testa pensante, non siamo in un film Disney, ma nella vita reale e partire a mille non porta a nulla di buono. Se c’è una cosa che ho imparato nella vita è che le cose hanno i propri tempi e accorciarli non porta a nulla di buono. Quando saremo pronti a fare questo passo, lo faremo. Ma fino ad allora ci organizzeremo tra Napoli e Treviso, rispettare i nostri tempi non significa non volersi bene. Smettetela con queste logiche tossiche"

