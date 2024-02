Uomini e Donne, Brando: "Quando sono con Raffaella sono me stesso", ma ancora non ha scelto! [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Brando ammette di essere felice con Raffaella, eppure, non ha ancora fatto la sua scelta!

Oggi a Uomini e Donne, la nuova puntata riprende dalla frequentazione di Aurora Tropea con il suo nuovo cavaliere. Ida ha portato in esterna Pierpaolo e Sergio. Quest'ultimo racconta la sua storia personale, a causa di un problema personale, e commuove il pubblico. Brando è agli sgoccioli con Beatriz e Raffaella, ma ha ancora dei dubbi.

Uomini e Donne, "Raffaella, quando sto con te sono felice" ma Brando ancora non sceglie! [VIDEO]

Aurora e Gianni litigano, perché l'opinionista del dating show di Canale5 non crede alla buonafede della dama e la accusa di intavolare sempre relazioni che non portano a nulla. Dopo una discussione tra loro, però, interviene Franco, il cavaliere con cui si sta conoscendo la dama. Alla fine, Aurora decide di proseguire la conoscenza, anche se non ha alcuna attrazione per lui.

Gemma Galgani chiede a Gianfranco, il cavaliere che l'ha ferita nella sua ultima conoscenza, perché è ancora nel parterre maschile. Il cavaliere dice che ha lasciato il numero a due dame, ma il modo in cui lo dice fa intendere che sia stato "costretto" dalla Redazione. Le sue parole provocano la reazione di Maria De Filippi che interviene e chiede chiarimenti al cavaliere. La discussione finisce lì, con Gianni che chiede se qualcuna delle dame vorrebbe uscire con lui e riceve in cambio l'assoluto silenzio.

Spazio al trono classico: Ida ha fatto una sorpresa a Pierpaolo, presentandosi nel suo hotel con dei dolci per fargli una sorpresa. I due trascorrono una bella esterna, in cui si avvicinano e sono sul punto di baciarsi. In studio, però, il corteggiatore chiede alla tronista perché si è fermata prima del bacio, ma Ida ribadisce che era molto presa da lui nell'esterna e ha preferito fermarsi perché non si sentiva pronta. Quando Ida decide di ballare prima con Pierpaolo e poi di vedere l'esterna con Sergio, interviene Ernesto e afferma che secondo lui Ida sta dando un contentino a entrambi, perché l'interesse della tronista è per Mario Cusitore. Su quest'ultimo, Maria dichiara che è ancora sospeso e che la decisione finale spetta a Ida. Dopo un ballo, Ida ed Ernesto discutono ancora e si passa poi all'esterna con Sergio.

La zia del corteggiatore è stata ricoverata e Ida ha prima deciso di chiamarlo per chiedergli informazioni e poi a sorpresa si è presentata in ospedale dal corteggiatore, per stargli vicino. Di fronte a questa scena, Ernesto ha gli occhi lucidi e la conduttrice gli chiede che cosa succeda: il corteggiatore non vuole inizialmente parlare, ma poi ricorda di quando ha avuto un lutto anche lui durante il corteggiamento di Ida. Da alcune interviste rilasciate, l'ex corteggiatore aveva ammesso che il disinteresse di Ida per la sua situazione l'aveva allontanato e portato a decidere di non continuare il corteggiamento. Di fronte alla reazione di Ernesto, la tronista si alza e gli si avvicina per ricordargli che un messaggio lei gliel'ha mandato come consolazione e che non ha voluto fare altro perché non voleva intromettersi in una situazione delicata. L'esterna con Sergio è molto emozionante: il corteggiatore svela che la zia che è stata ricoverata è una figura importantissima per lui, che ha creduto nelle sue capacità e l'ha sostenuto quando nessuno lo aveva fatto. Durante l'esterna, Sergio scoppia a piangere e racconta alla tronista che il padre non l'ha mai voluto incontrare e che questo l'ha devastato. In studio, tutti si commuovono a sentire la sua storia e applaudono il corteggiatore per la sua tenacia.

Spazio a Brando e alle sue corteggiatrici: il tronista e Beatriz sono stati in esterna in un'atmosfera romantica e molto dolce. In studio, il tronista le dice che è contento che finalmente è tornata la corteggiatrice che ha conosciuto all'inizio, ma che ha paura che questo suo lato svanirà molto presto. Le sue parole scatenano la reazione piccata di Beatriz e Maria De Filippi interviene e gli fa notare che deve tener conto di questo suo lato, perché questo è il carattere della corteggiatrice e la definisce impegnativa. La conduttrice per cercare di smorzare la tensione ripropone il ballo sulle note di Sinceramente di Annalisa e di nuovo nello studio i protagonisti di trono over e classico si lasciano andare alle danze. Si passa all'esterna con Raffaella: la corteggiatrice ha scritto per lui una lettera e i due parlano del passato della ragazza e di come Brando abbia abbattuto i suoi muri e la sua paura. L'esterna si conclude con un bacio tra i due sotto la pioggia.

In studio, Raffaella si commuove a rivedere l'esterna e ci tiene a spiegare al tronista che la sua mancanza di reazioni non è mancanza di interesse o falsità, come ha sottolineato Gianni. Ma la conduttrice le ricorda che quella è solo un'opinione di Gianni. Raffaella ammette che lei da sola sta bene e che Brando sarebbe il valore aggiunto nella sua vita. Esterna anche le sue preoccupazioni, affermando che teme che il tronista scelga lei solo perché la considera la strada più facile, ma Maria interviene e cerca di farla ragionare. Ma la conduttrice ne ha anche per Beatriz, che afferma che il tronista non ha mai chiesto 5 minuti in più per le loro esterne. Brando dichiara che quando esce con Raffaella sente di poter essere sé stesso e di essere felice e alla fine balla con lei.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne