Uomini e Donne, Raffaella Scuotto lancia un appello sui social dopo un'operazione: "Non trascurate la prevenzione"

Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha subito un piccolo intervento e ha lanciato un appello sui social per invitare i fan a non trascurare la prevenzione!

Raffaella Scuotto è stata tra le protagoniste dell'ultima edizione di Uomini e Donne: corteggiatrice del trono classico per Brando Ephrikian è stata anche la scelta del tronista trevigiano. Dopo 7 mesi di percorso, infatti, Brando l'ha scelta, preferendola a Beatriz D'Orsi, e i due sono usciti dal programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi più innamorati che mai.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto lancia un appello sui social: "Mi sono operata, non trascurate la prevenzione"

L'ex corteggiatrice del dating show è solita condividere con i fan la sua vita quotidiana, anche negli aspetti meno piacevoli. Di recente, Raffaella ha raccontato ai suoi followers di aver subito un intervento, dovuto a degli esiti preoccupanti di un esame ginecologico. E, come spesso accade, Zia Raffa ha deciso di raccontare la sua esperienza, ma anche di lanciare un appello sui social, invitando i suoi fan a non trascurare la prevenzione.

Oggi, Raffaella ha deciso di svelare ai fan di aver subito un piccolo intervento: i risultati di un esame ginecologico hanno portato la ragazza a ulteriori indagini e alla decisione di sottoporsi a quest'operazione. Nulla di grave, ma Raffaella ha ricordato alle sue followers, soprattutto, di non trascurare mai di fare visite e fare prevenzione.

Su Instagram ha rivelato di essere tornata a casa da poco, perché nella mattinata di oggi, 20 giugno, ha subito una piccola operazione, dopo essersi sottoposta a un pap-test. L'esame ha rivelato la presenza di un polipo e una piaga uterina e, nonostante i dottori l'avessero rassicurata che non si trattava di nulla di grave, l'ex corteggiatrice ha ammesso di essere stata molto spaventata, anche perché non si era mai sottoposta prima a un simile intervento.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto subisce un piccolo intervento e ricorda ai followers di fare prevenzione! Ma gli haters attaccano...

Dato che erano in argomento, Raffaella Scuotto ha deciso di dare dei piccoli consigli ai suoi fan, invogliandoli a non trascurare la prevenzione, anche se talvolta gli esami e le procedure mediche potevano scatenare molta ansia e paura. Le sue parole sono state molto apprezzate su Instagram, tanto che i suoi followers l'hanno elogiata per i suoi consigli e la decisione di condividere con i fan questa delicata esperienza.

Al contrario, gli haters non hanno perso occasione di rinfacciarle che non dovrebbe raccontare di questioni personali sui social, scatenando la risposta piccata di Raffaella. Non è la prima volta che succede: in un'altra occasione, infatti, l'ex corteggiatrice aveva mostrato su TikTok la sua skincare routine, mostrandosi senza trucco.

Dato che spesso ha raccontato di sentirsi in imbarazzo per le cicatrici da acne sul suo viso, per Raffaella si è trattato di un gsto di grande coraggio e che ha voluto fare per mostrare alle sue followers che la bellezza non deve essere sinonimo di perfezione e per condividere i suoi consigli con chi soffre dello stesso disagio. Quando gli haters l'hanno attaccata, Raffaella ha risposto a tono e anche questa volta il suo rimprovero non si è fatto attendere:

"Non parlo delle solite ca****e, ma di un fatto che può spronare qualcuno ha prenotare visite fondamentali per la salute. Ho sempre provato stima per le persone che parlano di salute e prevenzione perché è un messaggio importantissimo. Se esporre i miei episodi può aiutare qualcuno, lo faccio senza indugio, facendolo diventare un racconto per tutti per un motivo"

