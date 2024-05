Uomini e Donne, Raffella Scuotto sommersa dalle critiche degli hates dopo aver pubblicato un video

Gossip TV

Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice e scelta del tronista Brando Ephikrian di Uomini e Donne, ha pubblicato un video ed è stata presa di mira dalle critiche degli haters. Vediamo insieme cosa è successo!

Il trono classico di questa edizione di Uomini e Donne ha visto la nascita di una coppia che è molto amata dai fan della trasmissione di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando del tronista Brando Ephikrian e della sua scelta Raffaella Scuotto. Quest'ultima ha conquistato rapidamente le simpatie del pubblico, con il suo carattere focoso e la parlantina vivace e quando Brando ha scelto lei, i fan hanno esultato.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto preda degli haters per un video

Dopo oltre 7 mesi di trono, Brando Ephikrian ha scelto Raffaella Scuotto come sua compagna, in una romantica puntata che ha collezionato uno dei picchi di share della trasmissione di Maria De Filippi. I due, a distanza di settimane, appaiono sempre più uniti e innamorati e i fan seguono le loro avventure attraverso i social. Dato che Brando vive a Treviso e Raffaella a Napoli, la coppia fa il possibile per trascorrere più momenti insieme e non è rado vederli in trasferta nelle zone dell'uno o dell'altra, pur di stare insieme.

Entrambi, infatti, sono molto attivi sui social e Raffaella Scuotto condivide dettagli della sua vita quotidiana su TikTok: proprio un video, pubblicato di recente dall'ex corteggiatrice, ha scatenato un vero putiferio. E le ha attirato le critiche degli haters. Il video in questione riguardava un argomento molto caro alla ragazza partenopea: la skincare. Raffaella, infatti, si è sempre mostrata in trasmissione con un trucco acqua e sapone e non ha mai nascosto di avere sul viso piccole imperfezioni e segni dell'acne. Presentandosi spesso al naturale, anche durante le esterne con Brando, Raffaella cerca così di normalizzare una condizione comune a molte ragazze, ma che spesso è ancora oggetto di forti critiche e provoca, in che ne è affetto, vergogna e timori.

In un recente video su TikTok, l'ex corteggiatrice ha deciso di condividere i suoi consigli di skincare e ha mostrato alle fan i prodotti che usa per curare l'acne. Tuttavia, il suo video è stato preso d'assalto dai commenti negativi degli haters, che l'hanno sommersa di critche: "Mamma mia, senza trucco sembri un'altra persona" o, ancora, "certo che il trucco fa miracoli".

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto risponde agli haters per i commenti ricevuti

Non è la prima volta che Raffaella Scuotto viene presa di mira così dagli haters: già in un precedente intervento sui social, l'ex corteggiatrice si era lamentata delle critiche che anche diverse donne, dell'età di sua mamma, le avevano rivolto quando si era mostrata in alcuni scatti. Secondo i commenti più bigotti, era stata troppo sfacciata e volgare e il suo profilo era stato segnalato, tanto da finire in shadowban. All'epoca, Raffaella aveva criticato le tante donne che l'avevano offesa, ricordando loro che "non siamo nel Medioevo".

Anche questa volta, la replica di Raffaella Scuotto non è tardata ad arrivare e l'ex corteggiatrice ha espresso il suo parere con molta determinazione. Raffaella ha ammesso che trova assurdo che, nel mondo di oggi, non ci si possa esprimere e mostrare liberamente e che è da tanto tempo che ha accettato le sue imperfezioni e che la sua autostima non ne risentirà certo:

"Oggi voglio portare all’attenzione i vari commenti ricevuti sotto questo mio TikTok. È così strano il mondo d’oggi non si è più liberi di esporsi come meglio si crede. Subito si prende l’ascia e si inizia a colpire. Fortunatamente mi amo, fortunatamente sono in pace con me stessa, con le mie forme e il mio viso tondo. Fortunatamente accetto la mia pelle sensibilizzata e tutti i miei difetti e non c’è nulla che possiate dire per affondare la mia autostima, anzi l’accrescerete e non ho paura di mostrarmi, di ricevere critiche ridicole che descrivono solamente chi le espone."

Tuttavia, ha aggiunto, questo comportamento è davvero ridicolo e privo di empatia verso chi magari si lascia ancora condizionare da questi insulti e critiche sterili:

"Ma ciò non mi fermerà dall’essere me stessa e mostrarmi in tutta la mia normalità solo perché vivete in una convinzione ignorante, inculcata da una società standardizzata a canoni estetici ben precisi. Mettetevi l’animo in pace perché, mentre voi passate il vostro prezioso tempo a commentare me, io vivo. Mi amo e mi apprezzo perché il mio punto di forza è proprio la mia rarità. Concludo ripetendo che dovrebbero esserci più donne come me al mondo, perché con persone come voi ce n’è veramente bisogno."

