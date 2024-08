Uomini e Donne, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian festeggiano un anno dal loro primo incontro: "Grazie Maria!"

A un anno di distanza dal loro primo incontro a Uomini e Donne per Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian è iniziata una nuova vita: l'ex tronista e la corteggiatrice si sono conosciuti e innamorati e a marzo 2024 Brando ha lasciato il programma di Canale5 insieme alla sua "Zia Raffa" e da allora i due sono più uniti che mai.

Brando e Raffaella hanno deciso di ripercorrere le tappe della loro storia e condividere sui social un lungo post in cui hanno dato un ringraziamento a Maria De Filippi, conduttrice del dating show, nel quale si sono conosciuti e innamorati. Su Instagram, l'ex tronista ha rivolto parole sentite anche ai suoi followers per averlo sostenuto e seguito nei mesi passati.

Brando ha anche espresso il suo amore per Raffaella, la sua "scelta di cuore", come ha ammesso quando al momento della scelta negli studi: "Ogni giorno insieme è un'avventura da condividere". A sua volta, l'ex corteggiatrice ha pubblicato alcuni scatti del dietro le quinte del dating show, che ritraggono anche altri personaggi della trasmissione che l'hanno sempre accolta con affetto.

Attualmente, la coppia si trova a Jesolo, a trascorrere gli ultimi giorni di relax prima di riprendere con i rispettivi impegni lavorativi. Qualche mese fa i due erano in Grecia, dove hanno trascorso delle romantiche vacanze insieme, anche se durante la permanenza estiva Brando è stato colto da un malore e ha trascorso alcuni giorni a letto, accudito amorevolmente dalla fidanzata.

Nel suo post su Instagram, l'ex tronista ha pubblicato il seguente messaggio:

È già passato un anno.. come passa veloce il tempo . Un semplice grazie non basterebbe.

Aver fatto parte di questo programma non è solo stata un’esperienza televisiva, ma un percorso che mi ha portato a scoprire me stesso , mettendomi in gioco , sbagliando ed imparando .

Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla produzione e alla redazione per avermi accolto in questo meraviglioso viaggio come un amico.

È un onore aver fatto parte di un programma che non solo intrattiene, ma che personalmente mi ha cresciuto e fortificato di quelle che molte erano insicurezze.

Grazie per aver creato un ambiente in cui ciascuno di noi può esprimere i propri sentimenti, condividere esperienze autentiche e, soprattutto, cercare l’amore.

Sono grato per ogni momento trascorso e per le opportunità che mi avete dato di crescere e imparare.

Non potrò mai smettere di ringraziare ogni singola persona (specialmente Maria) per tutto quello che è stato questo incredibile percorso durato 7 mesi.

Devo a questo programma anche il fatto di essere riuscito a trovare una persona speciale...

Ogni giorno insieme è un’avventura da condividere, e sapere di avere qualcuno che mi sostiene rende tutto più bello.

A te, che sei entrata nel mio cuore, grazie per essere al mio fianco e per ogni istante che trascorriamo insieme amore mio"