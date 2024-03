Uomini e Donne, Brando Ephrikian sceglie Raffaella Scuotto: "Sei la mia scelta di cuore!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Brando Ephrikian ha scelto finalmente Raffaella Scuotto!

Oggi, a Uomini e Donne, è arrivato finalmente il momento tanto atteso della scelta di Brando Ephrikian, tronista del trono classico del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Brando entra in studio, anche questa volta elegantissimo, e saluta la conduttrice: già dal suo mood sembra molto più tranquillo dell'altra volta e quando la conduttrice gli chiede se è pronto per la scelta, il tronista risponde con tono più convinto. Entrano anche Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi: le due corteggiatrici questa volta sono molto agitate, ma Maria le rassicura e manda in onda le due esterne con le ragazze.

Nell'esterna con Raffaella, la corteggiatrice non perde occasione per dire al tronista che si aspetta che lui scelga in maniera consapevole, ma Brando non le dà occasione di parlare e la attacca, dicendole che lui aveva preso una decisione, ma che entrambe le corteggiatrici non lo avevano messo in condizione di fare quella scelta. Brando ribadisce che ci sono i suoi sentimenti in gioco e che non è una scelta presa alla leggera. I toni si calmano e tra i due torna di nuovo la complicità. Raffaella gli dice che ha scelto questa location specifica per la loro esterna perché lì sono stati molto bene e anche in questa esterna sembra che le corse vadano bene tra loro.

In studio, Gianni commenta che ha di nuovo un'idea contorta di Raffaella, che gli sembra diversa da quella che era in studio, ma la corteggiatrice ribatte che lei e Brando hanno parlato e che lei non voleva rendere l'esterna pesante solo perché era l'ultima. Raffaella dà le sue giustificazioni, ammettendo di essersi voluta godere la loro ultima esterna senza tanti litigi. Si passa a quella con Beatriz, che ringrazia Brando per quest'ultima esterna insieme e ammette di non essere molto sicura che sarà la scelta. Durante l'esterna Brando chiama la madre al telefono e le fa conoscere brevemente Beatriz.

Dopo viene mostrata la seconda parte dell'esterna tra Brando e Raffaella, impegnati a cucinare insieme e la corteggiatrice ammette che le piacerebbe vivere questa quotidianità anche fuori. Anche Gianni commenta che sembravano una coppia in questa esterna e che Brando interagisce di più con Raffaella. Anche la seconda parte dell'esterna con Beatriz viene mandata in onda e non mancano le frecciatine tra i due, anche se c'è sempre una certa complicità tra loro. E insieme realizzano un quadro che simboleggi il loro percorso nel programma. In studio, Beatriz si commuove e poi lei e Tina si stringono la mano. La corteggiatrice ammette di essere molto triste perché Brando è stato molto gentile con lei e l'ha ascoltata tanto e anche Maria commenta che questo è molto triste. Vengono mandate in onda anche le altre due parti delle esterne di Raffaella e Beatriz e Gianni commenta che è molto difficile capire qual è la scelta, mentre Tina commenta che lei ha capito già e che devono essere fortunate ad averlo conosciuto, perché Brando è davvero un ragazzo puro e trasparente.

Per sdrammatizzare un po' il momento, Brando chiede di poter ballare tutti insieme di nuovo una volta con Gianni a far da animatore e parte in studio Sinceramente di Annalisa! Arriva il momento della scelta e tra la sorpresa generale entra Beatriz per prima: Brando riepiloga il loro percorso, ricordando gli inizi della loro conoscenza, le differenze caratteriali e non rinnega nessuno dei gesti fatti per lei, ma sottolinea anche che i momenti no lo abbiano allontanato da lei e che la loro complicità sia svanita.. Alla fine, le comunica che non è lei la scelta, anche se le vuole bene e che per lui è stata fondamentale e che è molto meglio di ciò che ha mostrato in trasmissione e le augura di trovare una persona che la ami come merita. Beatriz gli dice di averlo capito già da un po', ma lo ringrazia perché le ha fatto provare dei sentimenti che aveva paura di non poter riprovare e che conoscerlo è stato un po' come poter tornare a credere nell'amore e che tornerà a rimettersi in gioco per trovare l'amore. Prima di lasciare lo studio la corteggiatrice viene consolata da Alessandro, il cavaliere del trono over che ha sempre avuto un certo affetto per lei.

Arriva il turno di Raffaella: il discorso di Brando inizia con il racconto dei dubbi iniziali che lei gli aveva suscitato e di come non fosse il suo prototipo di ragazza. Ma con il trascorrere delle esterne hanno iniziato a conoscersi e Brando ammette che si è aperto molto con lei e che non l'aveva mai fatto e che è cresciuta anche la loro intesa, il loro capirsi, la loro complicità, persino nei litigi. Per lui è stato importante conoscerla perché lei gli ha regalato la leggerezza e la dolcezza che desiderava e che è stato un percorso intenso. Alla fine, le dice che non è lei la sua scelta razionale, ma la sua scelta di cuore. Scendono i petali e i due si lasciano andare a un lunghissimo abbraccio e bacio.

