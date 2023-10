Uomini e Donne, Raffaella mette all'angolo Brando dopo il bacio con Beatriz: "Un fuoco come me non te lo meriti" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi a Uomini e Donne, il trono over è scosso da una lite tra Donatella e Silvio. Nuovo colpo di scena tra Gero e Angelica. Il trono classico vede il primo bacio tra Brando e Beatriz e la reazione infastidita di Silvia e Raffaella.

Uomini e Donne, Raffaella mette Brando al suo posto: "Non sei tu che mi mandi via, vado via io"

Silvio e Donatella hanno avuto fin dall'inizio un feeling invidiabile e sembrava che la loro storia dovesse procedere sempre più a gonfie vele. Tuttavia, nella puntata di oggi del dating show di Canale5 è andata in onda una loro accesa discussione: al centro della questione c'era la possibilità, in futuro, di poter portare avanti la loro relazione fino al punto di andare a convivere insieme. In studio, entrambi si rinfacciano diversi insulti e messaggi inviati in momenti di rabbia. Silvio continua a ribadire che lui si è comportato in maniera sincera e che a lui Donatella piace moltissimo. Ma la dama non crede molto alle sue parole e lancia una bomba che provoca l'intervento di Gemma Galgani: sembra, infatti, che il cavaliere l'abbia nominata più volte sia nelle esterne sia in altre situazioni. La dama torinese si infervora e chiede che cosa abbia da dire su di lei. Silvio continua imperterrito a ribadire che non è così, che Donatella lo ha insultato e non ha mai chiesto scusa. La dama perde le staffe e si alza decidendo di non continuare a conoscerlo. La donna è evidentemente dispiaciuta e non riesce a trattenere le lacrime. Nella situazione si inserisce Maria De Filippi che prova a convincere entrambi a chiarirsi lontano dalle telecamere, fuori dagli studi. Così, i due escono insieme per chiarirsi.

Spazio a Gero: il cavaliere è uscito con Romina, una nuova dama. Ma dopo aver descritto il modo in cui è andata la serata, il cavaliere dichiara che per lui la conoscenza si ferma qui. Le sue parole scatenano i commenti di Tina Cipollari, che interviene dicendo che si comporta sempre così e chiede a Romina la sua versione della storia, ma la ragazza conferma tutto e si risiede al suo posto. La padrona di casa chiede ad Angelica se vuole intervenire nella discussione e si riapre la questione tra Gero e la dama, conclusasi nelle scorse puntate. La dama ha anche scritto per lui un biglietto per il suo compleanno e gli ricorda che a lei avrebbe fatto piacere proseguire la conoscenza, perché si erano piaciuti molto all'inizio. Le parole di Angelica lasciano intendere che se il cavaliere avesse intenzione di ricominciare, a lei non dispiacerebbe riprovarci. Maria gli chiede se è interessato, ma ancora una volta il cavaliere dà una risposta priva di mordente e di passione. Arriva una corteggiatrice per lui, ma il cavaliere la manda via e decide di riprovarci con Angelica.

Si passa al trono classico con Brando e Cristian: il primo ha portato in esterna Silvia con cui si trova molto bene, tanto che i due si abbracciano. Brando ha portato in esterna anche Beatriz e in esterna i due si abbracciano e scherzano molto, tanto che sembra che la corteggiatrice si sia lasciata andare e il tronista anche è molto preso. In studio, Silvia è contrariata e la sua reazione peggiora quando scopre che Brando ha contattato Beatriz perché voleva vederla e le ha fatto una sorpresa, andandola a prendere all'arrivo a Roma. Durante questa esterna Beatriz e Brando si lasciano andare ai loro primi baci ed è evidente che il tronista sia molto preso da lei. In studio, Silvia dichiara che non vuole trovarsi in una situazione come questa e che possono anche andare avanti, ma senza di lei. Interviene anche Raffaella che rivela che Brando e lei sarebbero dovuti uscire, ma che all'ultimo il tronista ha deciso di annullare l'uscita, senza darle motivazioni, ma che ora che ha visto l'esterna con Beatriz è chiara. Ciò che infastidisce Raffaella è che Brando si era sbilanciato nel dire alcune cose a lei e che aveva detto che non apprezzava la sua intraprendenza, ma che anche Beatriz non è così diversa. La discussione tra Raffaella e Brando si accende ancora di più, perché la corteggiatrice lo accusa di non dar peso alle parole. Quando Brando le dice che non è convinto di voler continuare con lei, Raffaella esclama che è lei ad andarsene, perché non vuole una persona che non sa rischiare e che rinnega quello che ha detto nella prima esterna.

Poi si rivolge a Beatriz che le ha dato dell'arrogante travestita da agnellino. Beatriz dice che ha trovato arrogante il suo atteggiamento quando ha interrotto il loro ballo. Ma Raffaella le dice che le ha anche chiesto scusa dopo il ballo e ha ribadito che non aveva nulla contro di lei, mentre le altre corteggiatrici avevano attaccato Beatriz. Alla fine, Raffaella saluta Brando e il cavaliere chiede a Silvia di ballare insieme, ma la corteggiatrice rifiuta: lei non vuole nessun premio di consolazione.

