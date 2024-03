Uomini e Donne, primo bacio tra Ida e Pierpaolo! Mario lascia lo studio e la tronista lo insegue, bidonando l'altro! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra Ida Platano e Pierpaolo scatta il bacio, ma la tronista preferisce inseguire Mario che ha lasciato lo studio, invece di ballare con lui!

Oggi, su Canale5, è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne, che si è aperta con il trono over: al centro studio si siede Ernesto Russo che è uscito con Raffaella. A sorpresa, si affiancano loro Barbara e Marcello! Il trono classico vede il primo bacio di Ida e Pierpaolo, mentre tra Brando, le corteggiatrici e gli opinionisti volano stracci in studio! Mario intanto lascia lo studio e anche Ida non vuole rientrare!

Uomini e Donne, primo bacio tra Ida e Pierpaolo, ma quando Mario lascia lo studio la tronista insegue lui e si rifiuta di rientrare, troppo affranta! [VIDEO]

Tina Cipollari continua il suo show con gli occhiali psichedelici che hanno fatto tanto furore nella scorsa puntata, quando l'opinionista ha stravinto durante la sfilata delle dame del trono over e ha conquistato tutti in studio. Si passa a Ernesto Russo che è uscito con una dama, Raffaella, che rivela che è stata molto bene durante l'uscita e che il cavaliere ha una vita molto interessante. Anche Ernesto non nasconde di essersi trovato bene, non mancando di lanciare una velata frecciatina a Barbara. Sulla dama, Raffaella decide di spendere delle parole per lei, chiarendo che ha preferito aspettare che tra loro le cose si chiarissero del tutto, perché non voleva ferirla. Barbara ammette di essere colpita e ringrazia la dama. C'è poi una tregua tra Ernesto e Barbara.

Ma il colpo di scena è che Barbara si sta frequentando con Marcello! Il cavaliere e la dama hanno ammesso di aver fatto le ore piccole chiacchierando e che sono rimasti sorpresi dell'affinità nel loro dialogo. Raffaella anche era uscita con Marcello e avrebbe voluto frequentarlo per conoscerlo meglio, perché Messina era stato molto ermetico. Tuttavia, Barbara ammette che, per ora, vede Marcello solo in senso amichevole, scatenando la domanda di Gianni sul senso della loro frequentazione. Interviene Raffaella sempre a favore della dama e anche Barbara è molto sorpresa della solidarietà femminile che sta dimostrando verso di lei. Barbara però ammette che ha sempre avuto una certa simpatia per lui e di averlo sempre apprezzato. Marcello prende la parola e dichiara che, al momento, non essendo al massimo della forma, perché ha chiuso da poco la conoscenza con Jasna, forse è così che arriva alle dame con cui sta uscendo. Alla fine, i due decidono di chiudere, mentre Ernesto balla con Raffaella.

Si passa al trono classico con Ida Platano: la tronista ha portato in esterna Pierpaolo per un'altra sorpresa di compleanno, preparata nello studio del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Per il corteggiatore, Ida ha deciso di far stampare una loro foto durante la famosa esterna del suonatore di violini e lascia senza parole il corteggiatore. Poi la tronista gli presenta un caro amico, Michele, e quest'ultimo gli dice che è molto fortunato a corteggiare Ida. Sdraiati sui divanetti, Ida e Pierpaolo si baciano. In studio Mario si alza improvvisamente e se ne va, togliendosi anche il microfono! La tronista sceglie di non seguirlo e preferisce parlare con Pierpaolo che è appena entrato in studio. Le telecamere seguono Mario e Tina fa la telecronaca, mentre Ida commenta che questa uscita è del tutto esagerata. Nel frattempo i cameramen lo insegono e sembra che il corteggiatore stia lasciando gli studi Elios.

Intanto Pierpaolo si dice stupito dell'esterna e molto felice, soprattutto, perché la tronista gli ha presentato un caro amico. Sul bacio, Pierpaolo dichiara che avrebbe voluto andare anche oltre, ma si è fermato per la tronista. Ida ammette di averlo desiderato molto, mentre Gianni ammette che la reazione di Mario è comprensibile. Intanto, Daniele interviene e ammette che cambia tutto, perché è fastidioso vedere il bacio di Ida con Pierpaolo. Maria De Filippi afferma che Mario ha deciso di andarsene e la tronista chiede di andare da lui, ma Pierpaolo si infastidisce e chiede se prima non possono ballare loro due. Ida però nega e chiede di uscire e andare da Mario.

Ancora trono classico, questa volta con Brando che ha portato in esterna Raffaella: il tronista l'ha raggiunta in camerino e dice alla corteggiatrice che è deluso dal suo comportamento. Ma la corteggiatrice gli dice che non vuole più vedere quanto lui faccia per Beatriz e poco per lei e gli dice che non è un uomo deciso. I due litigano, ma Brando ammette che lei gli piace sempre di più, che si sente tranquillo e felice con lei e che vorrebbe dirle delle cose, ma non può e i due si baciano appassionatamente. In studio, Raffaella entra e chiede scusa a Beatriz perché quando diceva che era bellissima lo pensava davvero e non voleva ferire il suo amor proprio. Le due si chiedono scusa reciprocamente e Gianni commenta che c'è aria di pace in studio. Peccato che la conduttrice ricordi loro che c'è il famoso audio che confermerebbe che il tronista è andato da Raffaella perché lei piangeva. Nasce una discussione tra Raffaella e Gianni, perché l'opinionista accusa la corteggiatrice di avere dei cambi di personalità tremendi e che le scuse a Beatriz sono finte, mentre anche Beatriz definisce il tronista un soprammobile. Scoppia poi la lite tra Tina e Beatriz, perché per l'opinionista loro due non si meritano un ragazzo come Brando. Alla fine mostrano il filmato ed è confermata la versione di Beatriz, che lui è andato istintivamente da Raffaella perché lei piangeva. Ciò che dà fastidio a Beatriz è però che Brando nella scorsa puntata ha negato questo.

Intanto Maria De Filippi dice che Ida dovrebbe rientrare, ma è da sola. Però, la tronista non vuole rientrare, perché Mario se ne è andato! Pierpaolo chiede di uscire e raggiungerla, anche se la conduttrice glielo sconsiglia e anche gli opinionisti non sono d'accordo. Il corteggiatore raggiunge Ida in camerino e la tronista gli dice che non ha la testa ora per ballare e che vuole il suo tempo. Pierpaolo, infastidito, la saluta e va via. Brando balla con Raffaella.

