Uomini e Donne, Tina Cipollari modella d'eccezione: la sua sfilata conquista tutti [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari ha sfilato durante la puntata, conquistando lo studio!

Uomini e Donne, Tina Cipollari modella d'eccezione: è standing ovation per la sua sfilata! [VIDEO]

La prima a esibirsi è Asmaa, che sfila con un abito della tradizione marocchina e incanta il parterre maschile e Tina e Gianni. La seconda è Barbara De Santi che si presente con un abito da sposa e fa scattare l'applauso in studio, voti altissimi nel parterre e persino da Ernesto riceve un bel 10, come le sottolinea anche Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5. Non poteva mancare Gemma Galgani, che si è esibita in una sfilata con tanto di quasi spogliarello e ha ricevuto diversi bei voti alti, anche da suoi ex spasimanti, come Silvio. Tina ha poi ricordato alcune delle più celebri sfilate della Galgani, come quella con l'abito rosso e il famoso car washing!

Si passa a Cristina Tenuta, che stupisce tutti con un'esibizione da poliziotta sexy che coinvolge anche Mario, cavaliere del trono over e che si becca diversi voti alti, il plauso degli opinionisti, ma anche un 6 da Marcello Messina, che afferma che a lui non è piaciuta, perché si è mostrata come non è davvero. Tina commenta poi che Mario Cusitore, corteggiatore di Ida, non le ha staccato gli occhi di dosso e che è tutto rosso in viso. Anche Ida commenta che ha notato i suoi sguardi. Cusitore non nega di aver guardato tutte e quattro le dame, ma non in maniera così evidente come sta sottolineando Tina. Il corteggiatore ammette che è stata una performance molto accattivante, ma che Tina vuole sempre avere ragione. Aurora Tropea stupisce tutti con una sfilata emozionante e ricca di bei sentimenti, apprezzata anche da Tina, anche se un po' meno da Gianni, con cui la dama ha sempre avuto scontri molto accesi, come nelle ultime puntate.

Arriva la volta di Maura, che sfila con un costume di Wonder Woman, perché svela che sente di avere delle affinità con questo personaggio e la sua forza. Anche Ida sceglie un personaggio dei supereroi e sfila come Catwoman, meritandosi i complimenti di Tina per il suo aspetto fisico: l'opinionista le chiede qual è il suo segreto e Maria De Filippi le risponde schietta che forse mangia meno di lei! La dama, inoltre, chiede la parola per rinfacciare al suo ex spasimante Luciano di ignorarla del tutto, da quando hanno deciso di chiudere la loro conoscenza.

Arriva il turno di Sabrina, che incanta con il suo outfit angelico e prende per mano Francesco, con cui si sta frequentando. Gianni commenta che sono bellissimi, ma sembra che tra loro ci siano dei problemi. Francesco confessa che vorrebbe uscire dal programma con lei, ma che la scelta sarà di Sabrina. Tuttavia, la dama ammette di essere confusa, perché è rimasta colpita da una nuova persona nel parterre e che non ha accettato il suo numero. Questo però le ha fatto capire che forse ciò che prova per Francesco non è così profondo. Entrambi sono consapevoli della situazione, prosegue Francesco, ed è evidente che se lui è coinvolto, mentre lei no. Il cavaliere ammette di aver sentito la sua mancanza, che vorrebbe stare con lei. Sabrina svela che l'altra persona a cui era interessata e che non ha accettato il suo numero è Marcello!

Sfila anche l'altta Sabrina, che si esibisce in una pratica di yoga, stupendo tutti. La sua performance attira l'attenzione di Tina che le chiede di purificare Mario Cusitore, al quale chiede quanti peccati ha da espiare! Tiziana e Renata ricevono voti bassi da Marcello, attirandosi le critiche di Tina. L'opinionista chiede che i cavalieri sfilino in intimo, visto che hanno sempre da ridire sulle dame e sul loro aspetto fisico. La sfilata di Sara riceve grandi applausi per la fantasia della dama, ma Marcello e un altro cavaliere continuano a dare lo stesso voto. Si prosegue con Monika e, infine, Jasna che sfila sull'ultima hit di Loredana Bertè. Tina commenta che l'esibizione sembra dedicata al suo ex, Marcello Messina! Quando quest'ultimo prova a prendere la parola e a riaccendere la discussione, Jasna chiede alla padrona di casa di andare avanti, perché si sono già detti tutto nell'ultima discussione in studio. Tuttavia, tra i due inizia una furiosa discussione, con il cavaliere che rinfaccia alla dama diverse frasi dette e dà della furba all'ex fidanzata. Marcello continua ad accusare la dama di essersi mostrata in maniera diversa da come è in realtà e continua il litigio tra i due, che si rinfacciano di tutto. A chiudere tutto, ci pensa Maria De Filippi che svela che l'ultima a sfilare è Tina Cipollari: l'opinionista sfila sulle note del tema principale di Star Wars con un paio di occhiali da sole psichedelici. Tina si scatena con un ballo e, ovviamente, la sua sfilata conquista tutti!.

