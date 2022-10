Uomini e Donne, Pinuccia sbotta: ''Alessandro Rausa ha mentito, tra noi c’è stato qualcosa di fisico''

Gossip TV

Pinuccia, dama chiacchieratissima di Uomini e Donne, commenta l’intervista di Alessandro Rausa poi si scaglia contro Tina Cipollari.

Nelle ultime puntate Alessandro Rausa ha preso una posizione netta contro Pinuccia, dopo che la dama ha espresso più volte la sua grande gelosia nei confronti del cavaliere, suscitando anche la forte reazione di Maria De Filippi. Ora, la dama di Vigevano si sfoga e fa alcune importanti precisazioni sul cavaliere pugliese.

Uomini e Donne, Pinuccia smaschera Alessandro Rausa?

Da quando Pinuccia ha preso parte al trono over di Uomini e Donne, si parla spesso del rapporto complicato con Alessandro Rausa. Tra il cavaliere pugliese e la dama di Vigevano sembrava poter nascere un tenero amore, fatto di lunghe passeggiate insieme, telefonate e presentazioni in famiglia, sino a quando Alessandro ha chiuso la porta a Pinuccia ribadendo di vederla come un’amica e di non volere con lei una storia che porti alla convivenza.

Pinuccia, nonostante nello studio del dating show di Canale 5 tutti le avessero fatto notare la pressione esagerata che continuava ad esercitare su Alessandro, considerandolo come il suo fidanzato piuttosto che un semplice amico, non ha ceduto sino ad attirare l’ira funesta di Maria De Filippi. Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Pinuccia ha ammesso:

“L’intervista di Alessandro mi ha fatto rimanere male. Ha detto che tra noi non c’è stato nulla di fisico e invece dei baci ce li siamo dati, anche in studio. Non dimenticherò mai della volta che ho vinto la mia seconda sfilata: è venuto da me, mi ha abbracciata e mi ha dato un bacio sulle labbra che mi ha fatto saltare il cuore fuori dal petto […] A me basta che lui mi telefoni o mi chieda di passare una giornata insieme, magari con una bella cena. Mi va bene essere solo sua amica, purché non mi faccia arrabbiare o mi prenda in giro”.

Pinuccia, dopo l’ultima strigliata in studio da parte della presentatrice, sembra aver compreso che Alessandro vuole da lei solo amicizia. Ma come reagirà all’arrivo di una nuova dama per il cavaliere? Nel frattempo, Pinuccia ha deciso di lanciare una bella frecciatina anche a Tina Cipollari e ai suoi continui attacchi.

“Ero una donna molto dolce, poi sono venuta qui e Tina ha iniziato a mancare di educazione e rispetto con me che sono una signora di ottant’anni. È per questo che sono diventata una ‘comandina’. Le giuro che non ho mai alzato la voce in casa, come mi capita di fare in studio”.

