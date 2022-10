Uomini e Donne, Maria De Filippi sclera contro Pinuccia: ''Sfinisci Alessandro, rassegnati''

Gossip TV

Maria De Filippi perde le staffe contro Pinuccia, dopo l’ennesimo teatrino con Alessandro Rausa. Ecco cosa è successo a Uomini e Donne e il video.

Dopo interminabili puntate che hanno visto Alessandro Rausa sempre più in difficoltà e Pinuccia sempre più pressante, Maria De Filippi ha totalmente perso la pazienza. La presentatrice di Uomini e Donne si è scagliata contro la dama di Vigevano, mettendo fine ad ogni polemica.

Uomini e Donne, Pinuccia porta Maria De Filippi al limite

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne è successo l’impensabile: dopo più di un anno di pazienza e calma zen nei confronti di Pinuccia, delle sue pretese su Alessandro Rausa e sulle polemiche a proposito del loro rapporto, Maria De Filippi è esplosa. Dopo aver saputo che Alessandro ha chiuso la porta a Pinuccia, ammettendo di non essere interessato alle dame per un rapporto d’amore avendo lui 92 anni ma per una bella amicizia, Maria ha deciso di intervenire a favore del cavaliere pugliese vedendolo subissato dalle richieste della dama di Vigevano.

Pinuccia, in lacrime quando Rosalia ha abbracciato Alessandro, è tornata in studio più carica che mai pronta a riprendersi quello che considera a tutti gli effetti il suo fidanzato. Messo alle strette, Alessandro ha accettato di uscire a cena con Pinuccia e con Rosalia, senza mostrare particolare entusiasmo ed è a quel punto che la presentatrice è intervenuta a gamba tesa contro la dama.

“Pinuccia non vuole venire né con te né con la signora! Pinuccia non devi elemosinare una cena, non si fa, non si obbliga un uomo. Lo sfinisci, per questo te lo dici! È buono come il pane, ti dice sì… Ha 92 anni e avrà diritto di fare ciò che vuole? Alessandro dille la verità, ovvero che stai bene da solo”.

Maria ha sbottato alzando la voce e lasciando senza parole tutti i presenti. Sono mesi che si polemizza contro Pinuccia e la sua ostinazione e finalmente la presentatrice ha preso posizione. La dama di Vigevano, tuttavia, non si è lasciata intimidire e ha voluto spiegazioni sulla presenza di Alessandro a Uomini e Donne, domanda legittima dato che il cavaliere non è lì per cercare l’amore. De Filippi ha dichiarato che è in studio per suo invito e che Pinuccia dovrà farsene una ragione andare avanti. Sarà così o torneranno i drammi tra i più discussi del trono over?

