Uomini e Donne, Pierpaolo Siano torna a parlare di Ida Platano: "Sono buono sì, ma fesso no"

L'ex corteggiatore di Ida Platano, Pierpaolo Siano, ospite di Lorenzo Pugnaloni nel suo programma Casa Lollo, ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne e della scelta di lasciare il programma.

Il 42enne, originario di Avellino, ha deciso di andar via dal dating show deluso dai comportamenti dell'ex dama del trono over che, a detta sua, ha dato importanza e rilevanza solo alle parole e ai gesti di Mario Cusitore che l'ha solo presa in giro. Lo speaker radiofonico campano si è reso protagonista di molte segnalazioni, l'ultima delle quale si è rivelata veritiera costringendo Ida a prendere una posizione netta e eliminarlo. Pierpaolo, dal canto suo, è stato per diverse settimane paziente e speranzoso che l'interesse della Platano potesse aumentare, per poi accorgersi, soprattutto durante l'ultima settimana, che la tronista era proiettata unicamente su Mario.

Siano ha lasciato lo studio con una frase abbastanza discussa che sembra aver ferito particolarmente Ida. Dopo infatti, la 42enne siciliana non è riuscita a trattenere le lacrime. "Impara a fare la donna, sono sette anni che fai questo teatrino, impara a fare la femmina" ha dichiarato Pierpaolo poco prima di lasciare definitivamente il programma. Proprio su questa frase, l'ex corteggiatore ha voluto fare delle precisazioni:

"Quella frase che ho detto è una frase che può racchiudere molte spiegazioni - ha dichiarto Pierpaolo da Lollo Magazine - Diciamo che il percorso che ho fatto durante questi mesi è stato abbastanza lineare e trasparente. Poi nelle ultime puntate ho iniziato a vedere delle cose che non mi sono andate giù. Dopo aver visto queste cose ho racchiuso tutti i pensieri che avevo e nell’arrabbiatura generale ho detto quella frase. Ovviamente senza voler offendere le donne in generale, però è una frase che stava a dire che mi aspettavo una prova di maturità maggiore da parte sua nei miei confronti. Ci sono modi e modi per conoscere una persona e anche per “prenderla in giro” perché eravamo in due ad affrontare questo percorso. Era per dirle “caccia gli attributi”, il senso era questo. Io sono stato onesto tutto il percorso, dall’inizio alla fine. Nella parte finale ci sono state delle cose che non mi sono andate giù e non le ho proprio tollerate. Scendere l’ultima puntata e sentirmi dire da lei frasi che forse erano già premeditate…Io l’ho anticipata e ovviamente una persona così non la volevo più accanto a me. Per quello che ho visto una persona deve essere di carattere ma nelle ultime settimane ho visto una persona diversa. Poi lei sosteneva che doveva conoscermi di più, non mi aveva capito. Per quanto mi riguarda erano solo scuse per continuare ad andare avanti e cercare un’ulteriore certezza nei confronti dell’altra persona, non so se ho reso l’idea".

L'ex corteggiatore ha poi continuato spiegando di aver notato un comportamento diverso della Platano nel corso delle ultime settimane:

"All’inizio del percorso sentivo da parte sua delle cose e le cose erano reciproche per entrambi. Poi ho notato dei cambiamenti da parte sua, nel momento in cui ho visto questi cambiamenti ho continuato ad andare avanti perché se una persona è interessata all’altra, anche se vede delle cose che non vanno, prova ad andare avanti, anche per capire. Se me ne fossi andato prima avrei dimostrato forse più carattere ma anche poco interesse nei suoi confronti. Ho preferito, da uomo, arrivare fino alla fine tant’è vero che tutti si aspettavano un Pierpaolo pacato, tranquillo, come sono stato tutto il percorso – penso di non aver mai sbagliato con lei – però le persone brave e buone sono quelle più pericolose. Accumulano e accumulano, poi sbottano."

E ancora:

"Per quello che ho visto nell’ultima settimana sarebbe comunque finita lì. Nel momento in cui ho visto l’ultima esterna che lei ha fatto con Mario…Lei voleva chiudere a tutti i costi le polemiche sulle segnalazioni ma lui non ha avuto un atteggiamento tale da farle chiudere le segnalazioni. Quindi lei ha visto che dall’altra parte non c’era niente da fare ed è stata costretta ad eliminarlo. Lì, ma anche prima, mi sono reso conto che la scelta sarebbe stato Mario e sinceramente non mi andava giù di fare la ruota di scorta, sia in senso positivo che negativo. Quei pensieri che ho detto a lei li avevo già accumulati nelle ultime settimane, lei mi ha solo dato dimostrazioni che contavo in minima percentuale. Poteva arrivare ad una scelta anche portandoci entrambi in queste condizioni e a quel punto avrei accettato un confronto reale l’ultimo giorno".

"Se non avessi detto niente e avessi ascoltato solo lei, che cosa sarebbe successo? Dovevo ascoltare lei che diceva di voler abbandonare il trono, quindi il suo percorso era già finito prima con Mario. Io non rinnego niente ma attualmente non farei niente perché sono coerente con la scelta che ho fatto e con la frase che ho detto. E ripeto, non è una frase offensiva o cafona come in studio qualcuno ha detto, mi sembra eccessivo. Però ora non ho motivo di cercarla. Il percorso mio l’avete visto tutti, sono stata una persona lineare e vera, a questo punto non so da parte sua che percentuale c’è di realtà e di verità nei miei confronti. E' normale che eravamo in due, in tutti i troni c’è la persona scelta e quella non scelta. E’ normale che il tronista prediliga una persona anziché un’altra ma tu ci devi arrivare alla scelta finale. Bisogna anche capire come un tronista ci arriva al percorso perché lei stava facendo un bel percorso fino ad un mese fa, poi sono successe troppe cose, troppe incongruenze, troppi cambi di carattere suoi anche nei miei confronti. E in quel modo era difficile arrivare alla fine. Io non ho i prosciutti sugli occhi…Buono sì, ma fesso no".