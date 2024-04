Uomini e Donne, Pierpaolo Siano insospettisce sui social: ha già chiuso con Ida Platano?

Gossip TV

Il cavaliere di Ida Platano ha condiviso alcune Ig Stories che hanno fatto molto mormorare il web. Intanto, nella registrazione odierna di Uomini e Donne, l'ex dama del trono over potrebbe dire addio al dating show.

Il 42enne originario di Avellino, Pierpaolo Siano è uno dei corteggiatori di Ida Platano che insieme a Mario Cusitore anima il trono dell'ex dama a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Pierpaolo Siano avvistato con una ragazza e nuovo sfogo di Ida Platano

Nel corso dei prossimi giorni, verranno registrate le nuove puntate del dating show e finalmente si potrà comprendere quali siano le sorti del trono della Platano. Nel corso dell'ultima registrazione, Ida è rimasta senza corteggiatori e ha salutato tuti in lacrime. Sembra chiaro ormai che abbia intenzione di lasciare il programma ma per lei potrebbero scendere nuovi corteggiatori. Ma si ipotizza anche un altro scenario. Il ritorno di Pierpaolo che ha lasciato il programma perché particolarmente deluso dai suoi comportamenti o la decisione della Platano di perdonare Mario e le sue bugie sull'ultima segnalazione. In tutto ciò, gli occhi di tutti sono puntati sui social per avere qualche indizio.

Pierpaolo è stato taggato da una ragazza in due foto in una delle quale c'è un rosa rossa e per molti attenti utenti sarebbe la prova che il corteggiatore campano abbia voltato già pagina. Quanto ad Ida, l'ex dama del trono over ha condiviso un eloquente Ig Stories per cui si comprende bene il suo stato d'animo:

"Chiedo un milione di volte scusa a me stesa per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.