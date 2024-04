Uomini e Donne, anticipazioni: accuse gravissime di Pierpaolo nei confronti di Ida Platano

Gossip TV

Oggi, martedì 23 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Ida ancora una volta in lacrime e senza più corteggiatori.

La registrazione di ieri si è conclusa con la decisione da parte di Ida Platano di eliminare definitivamente Mario Cusitore dopo la segnalazione che si è rivelata veritiera. Il corteggiatore campano era stato avvistato in compagnia di una misteriosa donna all'uscita di un B&B (un'ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza di nome Melissa) Entrambi lo hanno confermato anche se hanno detto e ribadito che tra loro non è successo nulla. Oggi Ida è tornata in studio e ha litigato ferocemente con Pierpaolo Siano. Il corteggiatore ha voluto parlare con la Platano accusandola di averlo preso in giro, non solo lui, ma anche di aver preso in giro la gente a casa in tutti questi anni. Pierpaolo ha fatto presente ad Ida di essersi allontanata da lui per stare dietro a tutte le segnalazioni di Mario , cercando di scoprire la sincerità dei suoi sentimenti. Secondo il corteggiatore, Ida voleva passare per quella sensibile e desiderosa di avere una persona che le desse certezze ma non c'è nulla di vero. Alla fine Pierpaolo è andato via, dicendo all'ex dama del trono over che se lo avesse scelto oggi, lui avrebbe risposto di no perché non vuole essere la ruota di scorta.

Lo hanno seguito in camerino con le telecamere, ma non ha voluto parlare con Ida. Alla fine la Platano esce dallo studio piangendo.

Nella prossima registrazione capiremo l’epilogo del trono di Ida, visto che oggi se n’è andata ed è rimasta senza corteggiatori.

Mario non era in studio ma si è visto un suo filmato dove ribadisce di essere stato con questa ragazza al B&B ma tra di loro non è successo nulla. Nonostante ciò, Ida non andrà a riprenderselo. Con lui ha chiuso definitivamente. Tina Cipollari era dalla parte di Pierpaolo, secondo Gianni invece l’uomo ha avuto una reazione esagerata. Sembra ormai chiaro che Ida abbia l'intenzione di lasciare il trono. Prima di uscire dallo studio in lacrime ha abbracciato tutti, ha salutato Maria e ha detto di essere stata sfortunata ancora una volta. Ha ballato con Alessandro Rausa e tutte le dame le sono state vicino. Non è ancora chiaro se nella prossima registrazione ci sarà, essendo rimasta senza corteggiatori.

