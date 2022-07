Uomini e Donne perde Gemma Galgani: Maria De Filippi vuole la dama nel suo nuovo programma!

Gossip TV

Si mormora che, almeno per qualche mese, Gemma Galgani sarà lontana da Uomini e Donne per partecipare a La Talpa.

La permanenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne è a rischio? La dama torinese torna nello studio del dating show di Maria De Filippi, ma si prepara a prendersi una pausa di qualche mese. La presentatrice, infatti, la vuole come concorrente ufficiale della nuova edizione de La Talpa.

Uomini e Donne, Gemma Galgani approda a La Talpa?

Grandi novità attendono Gemma Galgani, la dama più chiacchierata del Trono Over di Uomini e Donne. Le ultime stagioni televisive sono state a dir poco deludenti per la torinese, che ha lasciato lo studio da single dopo tanti tentativi e nessun nuovo amore. Il pubblico si è mostrato più volte insofferente nei confronti di Gemma, che sembra mettere in pratica lo stesso fallimentare schema con tutti i cavalieri, piangendo poi al centro delle studio a causa dei forti sentimenti, scaturiti da i colpi di fulmine dei quali si rende protagonista.

Per questo motivo si è mormorato che Gemma non sarebbe stata presente nella nuova edizione di Uomini e Donne. In realtà, Gemma ci sarà eccome ma solamente per metà anno, come anticipato da Nuovo Tv. Sembra infatti, che Maria De Filippi la voglia assolutamente nel cast de La Talpa, la cui nuova edizione è stata affidata interamente a lei e alla sua Fascino. La scelta di Maria sarebbe derivata in parte dalla volontà di scegliere personalità molto conosciute per il nuovo reality show, garantendosi così un certo numero di ascolti; dall’altra per spodestare Gemma dal suo secolare posto nel parterre femminile, provando a dare un nuovo taglio alle puntate e puntano su nuovi protagonisti.

Galgani accetterà l'offerta? Sarebbe senza dubbio una bellissima novità per la dama torinese, anche se in questo modo sembra difficile pensare di poterla rivedere poi a Uomini e Donne. Del resto, Maria ha anche il compito di comprendere i desideri del pubblico per assicurarsi il successo di un format che ormai è in onda da un ventennio.

