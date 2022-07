Uomini e Donne, tutte le Anticipazioni della nuova stagione e la data di debutto su Canale 5

Gossip TV

Ecco tutte le anticipazioni su tronisti e Trono Over della nuova stagione di Uomini e Donne, a settembre su Canale 5.

Uomini e Donne torna a settembre con una nuova, scoppiettante, stagione televisiva e Maria De Filippi è pronta ad intrattenere il pubblico, con i nuovi tronisti e i protagonisti del Trono Over. Tra addii, ritorni, conferme e smentite, ecco le prime Anticipazioni sul dating show di Canale 5 e sulla data di debutto della prima puntata.

Uomini e Donne: Biagio fuori, in arrivo quattro tronisti Nip

Come ogni anno, durante la lunga ma necessaria pausa estiva, il pubblico di Uomini e Donne sente la mancanza del dating show di Canale 5, ma l’attesa sta per finire e Maria De Filippi è pronta a tornare al timone di una nuova stagione televisiva. Grazie alle anticipazioni lanciate da Uominiedonneclassicoeover, sappiamo che le registrazioni di Uomini e Donne si terranno il 24/25 agosto e dunque, le prime puntate andranno in onda circa due settimane dopo, portando il debutto di Uomini e Donne al 12 settembre 2022, al consueto orario su Canale 5.

Sempre dalla stessa fonte, inoltre, arriva a una succulenta segnalazione sui tronisti del prossimo anno. Sembra che Maria voglia iniziare con quattro volti sconosciuti al piccolo schermo, per poi inserire nel corso dell’anno un ex corteggiatore o ex corteggiatrice. Il nome più papabile al momento resta quello di Federica Aversano, protagonista del trono di Matteo Ranieri, ma da parte della partenopea ancora nessuna conferma. Ci sarà Gemma Galgani, che ha gettato i fan nel caos su Instagram, nonostante nel corso dell’ultima stagione si sia trovata in difficoltà, non avendo nessun pretendente con il quale provare ad intrecciare una storia d’amore, e finendo per essere eclissata da altri protagonisti del Trono Over, tra cui l’amica Ida Platano.

La bresciana rinuncerà al programma dopo l’ultima batosta con Riccardo Guarnieri? Al momento la presenza di Ida sembra assicurata, dato il dibattito che la dama crea tra il pubblico e il fatto che sia ancora single. Chi, invece, non sarà più parte del parterre maschile è Biagio Di Maro, almeno stando alla segnalazione di Amedeo Venza. Il cavaliere partenopeo è stato più volte oggetto di furiose critiche e il pubblico ha chiesto di allontanarlo, soprattutto dopo l’ultima stagione televisiva che lo ha messo in cattiva luce. Confermatissimi anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che sono pronti a tornare a Uomini e Donne con nuovi commenti sibillini e ironici, mentre anche Tinì sembra aver conquistato la riconferma sulla poltrona d’opinionista.

