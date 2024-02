Uomini e Donne, parla un'ex dama: Roberta e Alessandro? Spero di non rivederli più nel parterre

Gossip TV

Un ex volto del trono over di Uomini e Donne, ha parlato di Alessandro Vicinanza, con cui ha avuto un breve frequentazione.

Manuela Perugini, ex volto di Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il trono over del dating show dopo essere uscita anche con Alessandro Vicinanza, il cavaliere campano, ex della Platano, che ora si sta vivendo la sua storia d'amore con Roberta Di Padua, lontano dalle telecamere di Canale 5.

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, Manuela ha spiegato innanzitutto il motivo che l'ha spinta di non continuare l’esperienza nel programma di Maria De Filippi

“ Ho deciso di partecipare perché mi volevo mettere in gioco e riprovare a sentire quelle emozioni che ho provato l’unica volta nella mia vita, troppo tempo fa. E’ tanto tempo che sono single, ultimamente non mi andava di conoscere più nessuno. Ero stanca di intraprendere relazioni che non mi portavano a nulla. Mi è sempre piaciuta la stabilità e mi piacerebbe molto avere una famiglia. Non mi piaceva nessuno in particolare, non c’erano attualmente uomini che potessero suscitare il mio interesse, nessuno che mi facesse scattare quel qualcosa in più. A volte, prendersi una pausa di riflessione serve molto"

"Alessandro? è un ragazzo molto simpatico. Dovrebbe solo maturare di più nelle scelte per evitare di ferire gli altri. Penso che abbiano fatto la scelta giusta, del resto la trasmissione è un luogo di conoscenza e di crescita personale. Spero per loro che sia una cosa duratura. Sinceramente non li vorrei vedere più nel programma, basta minestre riscaldate!"

L'ex dama ha parlato anche di Ida Platano e della sua scelta di eliminare Mario Cusitore:

"Una scelta impulsiva dovuta piuttosto alla rabbia, sicuro a lei piaceva molto Mario."

Manuela ha parlato anche di Cristina Tenuta e del trono di Brando Ephrikian:

"Cristina ha fatto delle esternazioni poco carine e inopportune nei confronti di un’altra donna, spero rifletta su questo. Penso che sia una bella donna ma la parte di opinionista non fa per lei!Beatriz e Raffaella sono due splendide ragazze, sicuro sarà una scelta di cuore. Stanno vivendo una bellissima esperienza e alla loro età è ancora concesso commettere errori. La mia preferita è Raffaella ma anche Beatriz mi trasmette molto.

