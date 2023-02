Uomini e Donne, parla la ragazza che Eugenio Colombo frequentava prima di Guendalina Canessa: "Non me l'aspettavo"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Eugenio Colombo è uscito allo scoperto con una nuova fiamma, l'ex gieffina Guendalina Canessa. Ma sembra che si stesse frequentando anche con un'altra ragazza, che ha deciso di dire la sua. Vediamo insieme cosa è succeso.

L'ex volto di Uomini e Donne, Eugenio Colombo, è stato paparazzato in compagnia di una ex gieffina, Guendalina Canessa, in più di un'occasione. Una di queste ultime uscite li ha visti molto vicini in atteggiamenti intimi in discoteca e lascia poco spazio ai dubbi. Tuttavia, sembra che l'ex tronista corteggiasse prima di Canessa un'altra donna che, ora, è uscita allo scoperto e ha deciso di dire cosa pensa di questa storia.

Uomini e Donne, Eugenio Colombo e la nuova fiamma: parla l'ex Greta Rossetti

Dopo la reazione di Francesca Del Taglia, con cui Colombo è stato sposato 9 anni e da cui ha avuto due figli, alla notizia del nuovo flirt dell'ex marito, arrivano anche le parole della ragazza che il tronista stava frequentando prima della gieffina: si tratta della modella di Milano, Greta Rossetti. Come riportato dal sito Isa e Chia, Greta Rossetti è una modella di 24 anni che, dopo aver ricevuto diversi messaggi in merito alla sua frequentazione con Colombo e cosa pensasse della situazione con Guendalina Canessa, si è sfogata sui social:

"Prima era un piacere leggere i vostri messaggi su Instagram. In questi giorni, invece, sta diventando una tortura. Io sono una che odia parlare della vita privata qui sopra. Purtroppo, quando ti rapporti con delle persone che pubblicano pure quante volte vanno a fare la pipì, devi farlo per forza, perché te lo sei scelto tu. Allora, ad oggi nella mia vita non c'è nessuno. Non voglio sapere cose di terze, anzi quarte persone che per me non sono nulla. A oggi, perch* ieri lo erano, non sono nulla. A me delle frecciatine e delle cose che dicono non interessa niente. Per favore. L'unico motivo per cui faccio queste storie è per tutelarmi."

La modella, infatti, ha dichiarato che ha ricevuto numerosi messaggi in cui la accusavano di essere una bugiarda, di aver mentito sulla sua relazione con Eugenio Colombo. Per amore della verità, Rossetti ha deciso di intervenire e dire come sono andate le cose:

"Chi dice che questa persona non si frequentava con nessuno non dice la verità. Io non voglio lanciare m**** contro nessuno, ma non è vero. Una frequentazione c'era, io parlo di frequentazione perché la persona che doveva stare al mio fianco, prima di essere pubblicata sul mio profilo o prima di fidanzarmici, deve essere valutata molto. Esco da una relazione importante di 4 anni. Dopo ho avuto solo frequentazioni. Non mi sono più fidanzata, io quando frequento una persona, tuttavia, mi dedico solo a lei. Frequentarsi per me non significa come fanno tanti fidanzarmi per poi fare i comodi miei. No, io mi frequento semplicemente perché devo conoscere quella persona, ma in quel momento della mia vita c'è comunque solo quella persona. Non ne frequento altre tre o quattro insieme. Tutte le supposizioni che avete fatto su di me sono vere, qualcosa c'è stato, ma ormai non c'è più."

La modella ha anche risposto alle domande dei followers, tenendo a precisare ancora di non voler accusare nessuno e ha consigliato di non esprimere giudizi troppo aggressivi nei confronti di Colombo e a chi ancora le rinfacciava di aver mentito ha risposto:

"No, ragazzi, non ho mai finto nulla nella mia vita. C'era una persona fino a ieri, non mi sentivo ancora al punto di essere fidanzata, ma una persona molto importante c'era."

E, infine, quando le hanno chiesto direttamente cosa pensasse di Eugenio Colombo e Guendalina Canessa, Greta Rossetti ha semplicemente risposto con una strofa della sigla di Mare Fuori: "Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for, c sta o mar for".

