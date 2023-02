Uomini e Donne, Eugenio Colombo ha una nuova fiamma: si tratta di un'ex gieffina!

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Eugenio Colombo è stato beccato con una nuova fiamma. Si tratta di un nuovo flirt? A quanto pare, la donna misteriosa è un'ex gieffina. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Eugenio Colombo potrebbe aver voltato pagina dopo la fine della storia con Francesca Del Taglia: lei si sta rifacendo una vita al fianco di un nuovo compagno, con il quale si frequenta da 5 mesi, mentre dell'ex volto di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non erano giunte voci di altre frequentazioni. Ma la situazione potrebbe essere diversa, dato che ieri sera, sia lui che la nuova possibile fiamma hanno postato delle storie su Instagram in cui erano insieme.

Uomini e Donne, Eugenio Colombo si frequenta con un'ex gieffina?

La donna in questione è un altro viso noto al pubblico di Mediaset, dato che è stata concorrente del Grande Fratello Vip: si tratta di Guendalina Canessa, anche lei presente a un evento in Puglia con l'ex tronista. Nelle storie che hanno postato, Canessa definiva Colombo "l'uomo più giusto e umano del pianeta", una frase che ha fatto scoppiare un putiferio, dato che tutti si sono chiesti se tra i due ci fosse qualcosa.

Ovviamente, la regina del gossip Deianira Marzano è subito intervenuta, rivelando di aver avuto alcune segnalazioni sui due, beccati in atteggiamenti intimi durante una serata in discoteca. A riprova della veridicità delle sue parole, Marzano ha anche postato un video in cui si vedono mentre si scambiano un bacio! Tuttavia, per il momento, nessuno dei due interessati ha rilasciato dichiarazioni.

Colombo si è separato recentemente dalla moglie Francesca Del Taglia e, nonostante i rapporti tra loro siano civili, non sono mancate le frecciatine da ambo le parti, a causa della turbolenta separazione.

