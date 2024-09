Gossip TV

Uomini e Donne, parla l'ex dama dell'over Ursula Bennardo: "Tornare? Non tornerei, Sossio invece sarebbe tornato subito"

di Anita Nurzia 02 settembre 2024 11

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Ursula Bennardo è tornata a parlare del rapporto con il suo ex compagno Sossio Aruta, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi: "Io avrei voluto avere un bel rapporto ma ancora ad oggi questo non è possibile."