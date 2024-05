Gossip TV

Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne, si è raccontato in esclusiva ai microfoni di ComingSoon.it.

Ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta si è raccontato in esclusiva ai microfoni di ComingSoon.it. Prima di approdare in tv, l'ex cavaliere ha giocato a calcio per più di 25 anni, militando in diverse squadre. Il suo debutto nel mondo televisivo risale al 2005 con il reality Campioni, il sogno, dove vestiva la maglia del Cervia. Nel 2019 prende parte a Uomini e Donne, dating show di Canale5 e condotto da Maria De Filippi. Lì, conosce e si innamora di Ursula Bennardo, dama del parterre, con cui lascia il programma. Dopo il dating show, la carriera di Sossio Aruta prosegue con la partecipazione a diversi reality show come Temptation Island e Grande Fratello. La storia d'amore con Ursula Bennardo prosegue in maniera intensa e dal loro legame, fatto di alti e bassi, litigi, ma anche tante riappacificazioni, è nata la figlia Bianca. Dopo l'annuncio che presto sarebbero convolati a nozze, tuttavia, i due, qualche mese fa, hanno rivelato di aver deciso di prendere ognuno la propria strada. mettendo fine alla loro storia.

Uomini e Donne, intervista esclusiva a Sossio Aruta: "Ho amato tanto e sofferto. Ora penso a recuperare me stesso"

Come stai vivendo questo periodo, vista la fine della tua storia con Ursula Bennardo?

"Sono molto dispiaciuto, non sono andato via per mia volontà, ma invitato a farlo. Non mi sarei mai allontanato da mia figlia. Purtroppo, non avevo una casa a Taranto ed è stato difficile trovarla nell’immediato e avendo perso il lavoro da poco, mi sono ritrovato a dover andar via. L’unica soluzione era tornare nella mia città. Purtroppo, oggi mi ritrovo a 53 anni a ricominciare un’altra vita, perché da 6 anni avevo investito su una città, una famiglia, degli amici. A Taranto avevo tutto: la mia barca, perché ho l’hobby della pesca, avevo la mia famiglia e gli amici. Ora sono tornato nella mia città, per fortuna c’è mia madre, sono 4 mesi che sto iniziando a coltivare nuove amicizie. Non è solo per la situazione sentimentale: questa persona l’ho amata e quando ami qualcuno è difficile realizzare tutto. Poi c’è anche una situazione lavorativa, c’è mia figlia...Sto cercando di restare a galla."

Questa volta la fine della vostra storia sembra definitiva, è davvero così?

"Ho fatto di tutto per fare pace, ma dall’altra pace non c’è stato verso. È stata una sua decisione dovuta alla mancanza d’amore. Il nostro rapporto è sempre stato bello, ma litigioso. Alla fine, lei ha preso la sua decisione perché si è stancata. Siamo stati innamorati e fedelissimi entrambi, ma non è bastato, litigavamo spesso come cane e gatto. Lei ha preso questa decisione."

Credi che un giorno tornerai a credere nell’amore?

"In questo momento sento solo una grande delusione: per questa persona ho dato tutto, per lei avrei fatto tutto. L’ho scelta come madre di mia figlia, dopo la separazione anche dagli altri miei due figli. Avrei voluto che fosse la donna della mia vita, l’ho incontrata in un momento particolare, quando il mio cuore era guarito e nuovo e mi ero ripromesso che lei sarebbe stata l’ultima donna della mia vita. Non volevo più soffrire. Sono un uomo che ama la famiglia, fedele, non l’ho mai tradita neppure con uno sguardo. Essere stato lasciato è stata una bella batosta. In questo momento devo pensare solo a recuperare me stesso. Quando questo accadrà, si vedrà."

Hai avuto modo di parlare con Ursula?

"Ursula non vuole parlare con me da quattro mesi, ha l’atteggiamento di una persona che è stata lasciata, ma non è così. Sono io che sono stato lasciato. E di mezzo c’è nostra figlia, che è molto legata a me. Ursula come madre è eccezionale, non potevo scegliere di meglio e avevo un rapporto bellissimo con nostra figlia, stavamo insieme h24. Ora, invece, l’ho vista solo due volte e ho altri due figli che reclamano le mie attenzioni. Ma mia figlia, che ha 4 anni, ha la priorità. È arrabbiata con me, a volte non vuole fare le videochiamate con me perché sente che l’ho delusa. Sto affrontando una fase molto delicata e difficile, anche perché non ho più 30 anni e sono rimasto solo. Ho cercato in tutti i modi di avere un dialogo con lei, ma nulla purtroppo. Alcuni dicevano “forse è delusa, ti ama ancora”, ma non credo sia così. Non so cosa pensare, però questo atteggiamento porta astio tra noi e non fa bene a nostra figlia."

Ti piacerebbe anche tornare in tv, anche a Uomini e Donne?

"In questo momento non penso a nulla, devo pensare a me. Ho tre figli che mi reclamano, devo pensare alle cose importanti. Sicuramente, non resterò con le mani in mano, perché sarebbe la fine come uomo per me. Però, in questo momento voglio solo pensare a me stesso. Al momento, non ho intenzione di tornare. Sono anche terminati la maggior parte dei programmi, perciò, prenderò questi mesi per capire cosa fare. Mai dire mai."

Tra i programmi a cui hai partecipato, c’è qualcuno a cui ti sei pentito di aver partecipato?

"Assolutamente no. Più che un pentimento, ho un senso di rivalsa per il GF: sono stato poco nella Casa, è stata l’edizione del Covid, una delle più seguite perché eravamo tutti chiusi in casa. Ma è stata anche un’edizione molto strana: la pandemia ha modificato l’andamento del reality stesso. C’è stato poco tempo, non ho mai visto alcuni luoghi della casa. Mi piacerebbe riprovarci per raccontare dall’inizio la mia vita. Questo è un altro capitolo negativo che aggiungo agli altri. Più che un pentimento, è un rimpianto. E spero di avere una seconda opportunità."

Non so se hai seguito questa edizione di Uomini e Donne, se sì, ti va di darmi una tua opinione sul trono di Ida Platano?

"Sinceramente non mi interessa e non ho intenzione di fare nessun commento

Un’ultima domanda: chi è oggi Sossio e cosa si augura per il futuro?

"Sossio è un eterno incompreso, sono una persona troppo vera e diretta, che ha semplicemente voglia di essere sé stesso. Ho pregi e difetti, come tutti. Sono sincero, istintivo ma fondamentalmente una persona buona. Ho sofferto una vita di invidia. Ho brillato in qualsiasi cosa abbia fatto e questo ha generato molta invidia. Anche a Uomini e Donne, spesso, sono stato attaccato e invidiato, perché sono una persona vera e, purtroppo, anche chi mi ha amato, ha sofferto il mio stare sempre al centro dell’attenzione. Come se oscurassi chi stava al mio fianco, ma invece di far parte della mia luce, hanno provato a screditarmi e spegnermi. Non mi sono mai montato la testa, non sono mai stato presuntuoso. Sono sempre rimasto fedele a me stesso. E questo ha dato fastidio. Per il futuro mi auguro di trovare un lavoro serio, che mi permetta di svolgere i miei doveri di padre e di dare dignità alla mia vita. Mi auguro di trovare, anche se mi viene difficile dirlo, mi auguro di trovare la persona giusta. Mi viene difficile dirlo perché credevo di averla trovata. Sono cinque mesi che mi sono reso conto che siamo tutti soli, in ogni famiglia si combatte, si litiga e siamo tutti nella stessa barca. Se però c’è l’amore vero si può superare tutto. Credevo di averlo trovato, ma forse non è stato così. Evidentemente, dall’altra parte non c’era la stessa voglia di lottare. Mi assumo il 50% delle responsabilità, ma non è tutto colpa mia, come viene fatto credere. Non sono il solo responsabile di tutto e credo che sia solo una scusa per nascondere che non mi ha amato abbastanza. Di questo ne sono convinto: abbiamo viaggiato su due binari diversi. Non ho mai fatto mancare gesti romantici e affetto, certo, c’erano anche tanti scontri, è vero, però, ora resta solo il brutto."

Scopri le ultime new su Uomini e Donne