Tutta la verità di Bernarda Lena, l'ex dama siciliana del trono over di Uomini e Donne.

L'ex dama siciliana del trono over di Uomini e Donne, Bernarda Lena, è stata una delle recenti protagoniste del dating show di Canale 5. La bella e affasciante cinquantacinquenne originaria di Siracusa, dopo una frequentazione col cavaliere Biagio è uscita dal programma e oggi spiega il perché. Intervistata da Fralof per PiùDonna, l'ex dama ha parlato proprio di Biagio Di Maro e del motivo per cui ha lasciato il parterre del trono over.

Uomini e Donne, parla l'ex dama Bernarda: "Tutta una finzione. Non potevo più restare"

"Biagio…è confuso lui vuole stare al centro per avere l’attenzione del pubblico. Vuole visibilità perché vorrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello", ha dichiarato Bernarda a PiùDonna.

"Sono vari i motivi che mi hanno fatto abbandonare il programma. Io li non troverò nessuno perché sono lì tutti per visibilità. Io non ci sono più perché non ho trovato qualcuno con cui rapportarmi. Ci sono tutti personaggi che non hanno bisogno di una relazione amorosa, ma solo di avere visibilità. Rifarei Uomini e Donne solo se cambiassero i personaggi che fanno parte del parterre. Vorrei partecipare al programma riscoprendone l’essenza, così come è nato. Ho scelto di partecipare al programma sia per giocare, ma anche perché voglio trovare un compagno, qualcuno che possa farmi stare bene. Ma Uomini e Donne mi ha fatto capire che l’amore è considerato un gioco. Beh potrebbe anche essere ..ma non è così per tutti". Secondo quanto riferito dalla Lena, molti dei protagonisti del programma non sono realmente interessati a trovare l'amore ma presenziano solo per avere notorietà. Un'accusa frequente per i giovani del trono classico che viene riscontrata anche ormai anche in quello dell'over.

