Uomini e Donne, parla l'ex cavaliere Marco: "Riccardo è pazzo di Ida, ecco cosa faceva nei camerini. Scene assurde"

Marco Alabiso, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, intervistato da PiùDonna.

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Marco Alabiso, ha rilasciato una lunga intervista a PiùDonna nella quale è tornato a parlare di Ida Platano con cui ebbe una breve frequentazione prima che la dama decidesse di accettare l'invito a cena di Riccardo dopo la quale, come sappiamo, i due si sono detti addio per sempre.

Uomini e Donne, parla l'ex cavaliere Marco: "Riccardo esagera, vuole fare la star"

Intervistato da Fralof per PiùDonna, l'ex cavaliere ha precisato, innanzitutto, perché ha lasciato il dating show di Canale 5:

"Non sono più a Uomini e Donne perché ero andato per Ida. Avendo lei scelto Riccardo, mio malgrado ho dovuto andarmene. Se qualcuno mi avesse chiesto di restare sarei rimasto volentieri. [...] Sono sceso esclusivamente per Ida perché vedendola in televisione mi interessava, mi piaceva e mi incuriosiva E’ finita perché lei ama ancora Riccardo e quando lui ha cominciato a mettersi in mezzo alla nostra storia lei ha cominciato a cambiare anche carattere. Si è avverato quello che pensavo, cioè che lei avesse ancora intenzione di provarci con lui."

Marco e Ida nel corso della loro prima uscita, si sono baciati. Un bacio immortalato dal web cha suscitato molto curiosità intorno a loro. A tal proposito, l'ex cavaliere ha dichiarato di aver avvertito un grande fastidio da parte di Riccardo:

"Il bacio è stata una cosa capitata per caso. Riccardo ha sicuramente provato fastidio, dopo questo filmato ha cominciato sempre più a mettersi in mezzo nella nostra relazione. Da lì sono cominciati gli scontri e io ho iniziato ad attaccarlo pesantemente perché volevo metterlo al suo posto. Esagera, vuole fare la star. Non ci siamo mai chiariti perché lui non affronta le persone faccia a faccia. Quando gli ho chiesto di venire fuori ai camerini per discutere non si è neanche presentato. Lui è bravo solo davanti le telecamere. La loro telecamera era una cosa scontata."

Marco ha poi concluso:

"Ho capito che c’era qualcosa di più tra loro quando entrambi frequentavano altri, ma intervenivano sempre nella conoscenza dell’altro. Poi si sono messi a ballare insieme, si punzecchiavano a vicenda, ma solo per riavvicinarsi. Anche quando Ida usciva con me lui voleva sapere tutto. Dove andavamo, che avremmo fatto."

