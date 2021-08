Uomini e Donne, nuovo ritocchino estetico per Gemma Galgani!

Gossip TV

Gemma Galgani si è sottoposta alla rinoplastica? Il gossip sulla dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Manca sempre meno al ritorno ufficiale di Uomini e Donne, che si prepara a debuttare con una nuova edizione ricca di colpi di scena. Nel parterre femminile del Trono Over troveremo ancora Gemma Galgani, la dama più discussa di sempre, che anche questa volta potrebbe regalare al pubblico una piccola sorpresina estetica.

Uomini e Donne, Gemma Galgani torna dal chirurgo?

La nuova edizione di Uomini e Donne torna a settembre su Canale5 e i fan sono curiosi di conoscere l’identità dei nuovi tronisti e le ultime novità dei protagonisti del Trono Over. Gemma Galgani si prepara a tornare nel parterre femminile del programma di Maria De Filippi, alla ricerca della sua anima gemella dopo la delusione che le ha riservato Aldo Farella, pronto ad un confronto con la torinese. Si vocifera che quest’anno Gemma potrebbe concedere la corona a Isabella Ricci, la new entry che ha conquistato il pubblico del dating show e continua a raccogliere numerosi consensi.

Nel frattempo, si è diffusa la credenza che la Galgani si stia tenendo alla larga dai social per coprire una nuova sorpresa, che svelerà solamente a settembre. Sembra, infatti, che Gemma si sia sottoposta ad un intervento di rinoplastica e che, per questo motivo, stia evitando di apparire in primo piano su Instagram, così da svelare la novità direttamente a settembre in studio.

Non è la prima volta che Gemma si reca dal chirurgo plastico e del resto non ci sarebbe nulla di male, se la torinese avesse sentito l’esigenza di prendersi cura del suo corpo. Di certo, se così fosse, prepariamoci alla guerra perché Tina Cipollari non gliela farà passare liscia. Grande attesa anche per la conferma ufficiale della prima tronista transgender, che Maria vorrebbe a tutti i costi come volto del Trono Classico./p>

