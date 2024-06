Uomini e Donne nuova stagione, chi torna a settembre nel Trono Over?

Gossip TV

A settembre torna Uomini e Donne con una nuova stagione. L’amato dating show di Canale 5 è in onda da un ventennio ma il pubblico non è mai stanco di questo format condotto da Maria De Filippi e, sebbene abbia appena salutato le dame e i cavalieri del trono over, è già in cerca di Anticipazioni. Ecco chi torna e chi resta.

Uomini e Donne Anticipazioni nuova stagione

Uomini e Donne saluta il pubblico di Canale 5 e si prende una meritata pausa estiva come ogni anno, non prima di regale al pubblico qualche colpo di scena come quello della lite furiosa tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta dietro le quinte. Sebbene il dating show condotto da Maria De Filippi sia appena finito, il pubblico già è in cerca di qualche Anticipazione sulla nuova stagione, che andrà in onda a settembre. Sembra che Tina Cipollari e Gianni Sperti, amati opinionisti senza peli sulla lingua, saranno confermati nei loro ruoli dato che neppure la nuova linea editoriale di Mediaset ha messo in crisi il loro posto nel programma. Probabile anche la presenza di Tinì, l’opinionista silenziosa ma amatissima dal pubblico, dal momento che quando parla non guarda in faccia a nessuno con le sue critiche poco velate. Mentre è completamente sconosciuta l’identità dei nuovi tronisti, anche se si pensa che potrebbe arrivare qualche altro ex volto del trono over dato il successo che ha avuto il trono, inconcludente, di Ida Platano tra segnalazioni e colpi di scena, ci sono degli indizi sui protagonisti del trono over che torneranno a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, chi resta e chi va? Anticipazioni

Sono nate diverse coppie durante questa stagione di Uomini e Donne, ultima quella formata da Asmaa e Cristiano che sono innamorati e molto uniti e, se tutto va bene, non torneranno nel programma. Anche Mario Verona sembra aver deciso di seguire il cuore, rispettando il volere di Milena per corteggiarla come si deve lontano dalle telecamere. Stagione pessima, invece, per Marcello Messina che è uscito dallo studio del dating show di Canale 5 con Jasna, è tornato e ha fatto un buco nell’acqua con la giovane e bella Jessica. Mentre, dunque, sembra che il cavaliere torinese tornerà nel programma così come Gemma Galgani, che di certo non rinuncia all’occasione di conoscere il suo grande amore in tv, potrebbe esserci anche il ritorno di Marco Antonio Alessio che è tornato single dopo la rottura con Emanuela Malavisi. Probabile anche il ritorno di Cristina Tenuta, anche se la dama non si è impegnata particolarmente a conoscere qualcuno ma piuttosto a creare discussioni in studio. La domanda che tutti si pongono è Ida Platano tornerà nel parterre dell’over? Sembra che Mario Cusitore voglia riconquistarla ma chissà se ci riuscirà.

