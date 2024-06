Uomini e Donne, Aurora Tropea torna a commentare la lite con Cristina Tenua: nuove confessioni!

Gossip TV

Aurora Tropea, protagonista del trono over di Uomini e Donne, torna a parlare della lite con Cristina Tenua dietro le quinte del dating show di Canale 5. Ecco i dettagli.

Poco prima della fine della stagione televisiva di Uomini e Donne, nello studio di Maria De Filippi è successo il finimondo in studio quando Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno riportato una lite furiosa tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta, consumata dietro le quinte. Ecco che, a distanza di qualche settimana, Aurora torna a parlarne.

Uomini e Donne, Aurora contro Cristina: cosa è successo?

Stagione deludente per Aurora Tropea e Cristina Tenuta che non hanno trovato l’amore ma trascorso, piuttosto, più tempo a litigare che a conoscere nuovi cavalieri. A Uomini e Donne è nata una forte antipatia tra le due dame del parterre del trono over che si sono pizzicate a più riprese durante le puntate del dating show di Canale 5. Proprio a ridosso della fine del programma condotto da Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno riportato una notizia sconvolgente, una discussione feroce dietro le quinte con Aurora che ha cercato di alzare la gonna a Cristina durante la lite. Insomma, un episodio davvero spiacevole che ha spiazzato tutti e che è stato confermato da entrambe, anche se Aurora si è rifiutata inizialmente di chiedere scusa provocando una valanga di commenti sui social, anche da parte di ex dame di Uomini e Donne. A distanza di qualche giorno, tuttavia, la dama è tornata sui propri passi e ha commentato così la vicenda durante un’intervista a Witty.

Aurora Tropea commenta la lite con Cristina Tenuta

La discussione tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta dietro le quinte di Uomini e Donne ha creato un putiferio. Maria De Filippi si è mostrata piuttosto infastidita dall’accaduto, soprattutto quando Aurora ha inizialmente minimizzato e poi ha creato nuove polemiche, non volendo chiedere scusa alla rivale per il suo gesto. Intervista da Witty subito dopo la fine della stagione televisiva del dating show di Canale 5, tuttavia, Tropea è tornata sull’accaduto e ha deciso di commentare così.

“Purtroppo ho reagito in malo modo e mi dispiace. Comunque volevo chiedere scusa perché se sbaglio non ho problemi nel chiedere scusa”.

Insomma le scuse di Aurora sono arrivate dopo qualche tempo, anche se dal discorso si evince che la dama continua a dare la colpa a Cristina e alle sue provocazioni. Nel frattempo, occhi puntati su Ida Platano e Mario Cusitore che potrebbero far pace: sembra che il corteggiatore napoletano, dopo la figuraccia in diretta tv quando ha dovuto ammettere che la segnalazione era vera deludendo profondamente la tronista, sia tornato alla carica con la chiara intenzione di farsi perdonare dalla bresciana.

